Как выбрать безопасный и эффективный детский стиральный порошок?

Эффективность: детские порошки отлично справляются с белковыми загрязнениями, такими как кровь и молоко. Однако пигментно-масляные пятна, например от жира и пота, удаляются хуже. Тем не менее, есть бренды, которые показали отличные результаты даже с жирными пятнами. Например, «Аист» и Burti эффективно удаляют как белковые, так и жировые загрязнения. Если же ваша цель — избавиться от пятен красного вина или чернил, то здесь на помощь придут Meine Liebe и Sarma.