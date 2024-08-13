Как выбрать безопасный и эффективный детский стиральный порошок?

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
На первый взгляд кажется, что детские стиральные порошки должны быть менее эффективными, ведь они разработаны для нежной кожи ребенка. Однако результаты исследований показали обратное. Кроме того, они образуют меньше пены, что делает их более «лояльными» к стиральной машине.
Основное отличие детских средств для стирки заключается в их составе. В них используются более мягкие поверхностно-активные вещества (ПАВ). Это основа большинства стиральных порошков. Они расщепляют загрязнения и помогают их удалить. Фосфаты снижают жесткость воды и усиливают очищающие свойства. Цеолиты связывают соли жесткости, но могут сделать ткань грубее, если их слишком много.
Вещества на основе целлюлозы предотвращают повторное оседание грязи. Стабилизаторы цвета сохраняют яркость вещей, а оптические отбеливатели создают иллюзию более белого цвета.
Энзимы в свою очередь помогают расщеплять белковые, жировые и крахмальные загрязнения, облегчая их удаление. Однако они могут разрушать шерстяные и шелковые ткани, поэтому такие вещи лучше стирать отдельно.
Во-первых, порошок должен быть специально предназначен для стирки белья детей вашего возраста. Используйте его только по назначению и не превышайте дозировку.
Теперь перейдем к конкретным рекомендациям. По результатам исследования Роскачества, лучшим детским порошком был признан «Ушастый нянь». Он отлично справляется с любыми видами загрязнений и при этом бережно относится к ткани и стиральной машине. Другие хорошие варианты включают Burti и Frosch, которые также показали отличные результаты.
ТОП-5 вошли:
Среди худших оказались Garden и Molecola. Несмотря на то, что они позиционируются как экологические, их очищающие свойства оставляют желать лучшего. Эти порошки не справляются с большинством загрязнений и ухудшают качество самой одежды.
Полоскание: стандартная стиральная машина выполняет три цикла полоскания, но эксперты рекомендуют добавлять еще два, особенно если стираете вручную. Это поможет удалить остатки химических веществ, которые могут остаться на ткани. Исследования показали, что после трех циклов полоскания количество оставшихся ПАВ не превышает допустимых норм, но дополнительное полоскание никогда не будет лишним.
Эффективность: детские порошки отлично справляются с белковыми загрязнениями, такими как кровь и молоко. Однако пигментно-масляные пятна, например от жира и пота, удаляются хуже. Тем не менее, есть бренды, которые показали отличные результаты даже с жирными пятнами. Например, «Аист» и Burti эффективно удаляют как белковые, так и жировые загрязнения. Если же ваша цель — избавиться от пятен красного вина или чернил, то здесь на помощь придут Meine Liebe и Sarma.
Влияние: после 25 стирок некоторые вещи могут посереть или пожелтеть, а ткань может потерять свою прочность. Однако, по данным исследования, ни один из тестируемых порошков не способствовал образованию катышков. Это значит, что этими продуктами смело можно стирать даже трикотажные изделия.
Пенообразование: избыточное образование пены ухудшает качество стирки и может привести к короткому замыканию. Поэтому в составах этих средств часто содержатся пеногасители. Эксперты установили, что высота пенного слоя должна быть не более 180 мм. Большинство протестированных порошков соответствуют этому требованию, что делает их безопасными для использования в автоматических стиральных машинах.