В Уфе взлетели цены на 25 популярных продуктов

Сливочное масло стало одним из самых заметных лидеров по росту цен, теперь его стоимость составляет 909,87 рублей за килограмм (+4,29%). Молоко тоже не отстает: цена на питьевое молоко колеблется от 75,26 (+1,24%) до 84,39 (+1,12%) рублей за литр с небольшим ростом.