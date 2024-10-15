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Posted 15 октября, 04:20

Published 15 октября, 04:20

Modified 15 октября, 11:35

Updated 15 октября, 11:35

В Уфе взлетели цены на 25 популярных продуктов

В Уфе взлетели цены на 25 популярных продуктов

15 октября 2024, 04:20
Фото: 1MI
В октябре 2024 года в регионе наблюдаются заметные колебания стоимости на товары — следует из исследования Башстата.

Согласно данным Башкортостанстата, на 7 октября 2024 года наблюдается интересная динамика цен на 25 популярных продуктов.

Масло и молочные продукты:

Сливочное масло стало одним из самых заметных лидеров по росту цен, теперь его стоимость составляет 909,87 рублей за килограмм (+4,29%). Молоко тоже не отстает: цена на питьевое молоко колеблется от 75,26 (+1,24%) до 84,39 (+1,12%) рублей за литр с небольшим ростом.

Овощи и фрукты:

Свежие огурцы подорожали до 102,97 рублей за килограмм (+3,63%), а бананы достигли 144,08 рублей (+3,08%). Интересно, что лук и морковь остались примерно на прежнем уровне — их цены составляют 32,13 (+0,84%) и 35,39 (+0,42%) рублей соответственно. Как считают эксперты, колебания цены на фрукты и овощи влияет сезонность.

Мясные изделия:

Цены на колбасу полукопченую и варено-копченую составляют 597,78 рублей за килограмм с небольшим ростом на 1,77%. Сосиски можно приобрести по более доступной цене — 486,36 рублей за килограмм (+ 0,43%). Говядина (кроме бескостного мяса) стоит 547,83 рублей (+0,40%).

Базовые продукты:

Хлеб из ржаной муки стоит около 81,48 рублей за килограмм (+0,63%), а рис шлифованный — 113,42 рублей (+1,57%). Пшено подорожало до 48,06 рублей (+3,81%).

Краткий обзор остальных товаров:

— Консервы фруктово-ягодные для детского питания: 514,57 рубля (+1,93%)

— Соль поваренная пищевая: 13,54 рубля (+1,67%)

— Чай черный байховый: 1174,98 рубля (+1,45%)

— Сметана: 283,29 рубля (+1,33%)

— Смеси сухие молочные для детского питания: 1112,08 рубля (+0,71%)

— Сыры твердые и полутвердые: 711,25 рубля (+0,64%)

— Мука пшеничная: 43,56 рубля (+0,25%)

— Рыба мороженая неразделанная: 235,88 рубля (+0,21%)

— Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта: 78,78 рубля (+0,14%)

— Яйца куриные (за десяток): 83,91 рубля (+0.09%)

— Капуста белокочанная свежая: 31.27 рубля (+0.09%)

— Масло подсолнечное (за литр): 118.10 рубля (+0.02%)

Цены на молоко взлетели в Уфе
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Как ранее сообщал Mkset, коровье молоко в магазинах Башкирии с начала 2023 года набрало в цене целых 11,5%.

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