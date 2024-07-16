Почему жизнь в Башкирии подорожала на 3,2%

Эксперты сферы статистики провели исследование цен в январе–мае 2024 года в Башкирии и соотнесли их с данными прошлых периодов. По выводам аналитиков — жить в Башкортостане дешевле не стало. Специалисты исследовали базовые индексы потребительских цен и выяснили стоимость жизни и выживания в регионе в мае 2024 года.



Так, по данным Башкортостанстата, потребительская инфляция в мае 2024 года составила 0,8%, а с начала года — 1,3%. Фиксированный набор потребительских услуг и товаров в мае 2024 года стоил ₽20 056,83. Это на 1,2% больше апреля 2024, рост с начала года — 3,2%. Минимальный набор продуктов питания в Башкирии в мае 2024 года обошёлся в ₽5 678,12. Рост его стоимости за месяц — 3,4%, а с начала года — 6,5%.



Это приводит к выводу о том, что цены на услуги в Башкирии растут не так интенсивно, как меняются ценники в розничных магазинах.