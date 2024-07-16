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Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Жизнь в Башкирии подорожала на 3,2%

Почему жизнь в Башкирии подорожала на 3,2%

16 июля 2024, 09:11
Фото: 1MI

Жизнь в Башкирии подорожала на 3,2%

А выживание — на 6,5%, указано в докладе «Социально-экономическое положение Республики Башкортостан» Башкортостанстата.

Эксперты сферы статистики провели исследование цен в январе–мае 2024 года в Башкирии и соотнесли их с данными прошлых периодов. По выводам аналитиков — жить в Башкортостане дешевле не стало. Специалисты исследовали базовые индексы потребительских цен и выяснили стоимость жизни и выживания в регионе в мае 2024 года.

Так, по данным Башкортостанстата, потребительская инфляция в мае 2024 года составила 0,8%, а с начала года — 1,3%. Фиксированный набор потребительских услуг и товаров в мае 2024 года стоил ₽20 056,83. Это на 1,2% больше апреля 2024, рост с начала года — 3,2%. Минимальный набор продуктов питания в Башкирии в мае 2024 года обошёлся в ₽5 678,12. Рост его стоимости за месяц — 3,4%, а с начала года — 6,5%.

Это приводит к выводу о том, что цены на услуги в Башкирии растут не так интенсивно, как меняются ценники в розничных магазинах.

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