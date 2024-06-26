Как в Краснодарском крае: ученые рассказали, как изменится погода в Уфе через 60 лет

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
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Updated Сегодня, 05:05
Через 60 лет в Уфе станет значительно теплее, а количество осадков сократится. По данным исследования Фитцпатрика, в среднем в летнее время башкирская столица станет на 7,3 градуса теплее, в осадков станет меньше на 9,5%. Это объясняется высоким уровнем выбросов. Зимы же потеплеют на 7,5%, а осадков станет больше на 22,2%.
По мнению ученых, к этому времени погодные условия в республике приблизятся по значениям к Краснодарскому краю.
При этом отмечается, что ситуация будет выглядеть иначе в том случае, если жители Земли сумеют сократить количество выбросов в атмосферу. По оценкам ученых, при данном сценарии потепление в башкирской столице составит +3 градуса. Количество осадков же при этом увеличится в среднем на +1,4% в летнее время и на 6,5% в зимнее.