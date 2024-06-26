Как в Краснодарском крае: ученые рассказали, как изменится погода в Уфе через 60 лет

При этом отмечается, что ситуация будет выглядеть иначе в том случае, если жители Земли сумеют сократить количество выбросов в атмосферу. По оценкам ученых, при данном сценарии потепление в башкирской столице составит +3 градуса. Количество осадков же при этом увеличится в среднем на +1,4% в летнее время и на 6,5% в зимнее.