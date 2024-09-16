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Posted 16 сентября, 07:59

Published 16 сентября, 07:59

Modified 16 сентября, 08:01

Updated 16 сентября, 08:01

Выжить в Башкирии — более ₽4000 в месяц

Выжить в Башкирии — более ₽4000 в месяц

16 сентября 2024, 07:59
Фото: 1MI
РИА Рейтинг подсчитал расходы жителей регионов России на оплату ЖКУ и представил результаты исследования в понедельник, 16 сентября.

Расходы жителей Республики Башкортостан на оплату жилищно-коммунальных услуг и отопление за год выросли на 0,3%. По данным РИА Рейтинг на сентябрь 2024 года, для расчетов с ресурсоснабжающими организациями и покупку отопления жителям Башкирии приходится ежемесячного тратить по ₽4 036,1. Аналитики подсчитали, что это около 7,4% от среднего месячного дохода экономически активного жителя Башкирии. По итогам всех подсчетов Башкирия оказалась на восьмой строчке рейтинга, то есть регион вошел в топ-10 субъектов России, где самая дешевая «коммуналка».

Татарстан оказался на 12 позиции. Там «коммуналка» обходится в ₽4 428,6 в месяц. За год расходы на оплату ЖКУ и отопления в Республике Татарстан не увеличились, а снизились на 1,4%, если коррелировать их со средними зарплатами.

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Дороже всех такие услуги в 2023 году обходились жителям Чукотского автономного округа — чуть более ₽9 000, дешевле — жителям Астраханской области: порядка ₽3 600.

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