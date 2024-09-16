Выжить в Башкирии — более ₽4000 в месяц

Расходы жителей Республики Башкортостан на оплату жилищно-коммунальных услуг и отопление за год выросли на 0,3%. По данным РИА Рейтинг на сентябрь 2024 года, для расчетов с ресурсоснабжающими организациями и покупку отопления жителям Башкирии приходится ежемесячного тратить по ₽4 036,1. Аналитики подсчитали, что это около 7,4% от среднего месячного дохода экономически активного жителя Башкирии. По итогам всех подсчетов Башкирия оказалась на восьмой строчке рейтинга, то есть регион вошел в топ-10 субъектов России, где самая дешевая «коммуналка».



Татарстан оказался на 12 позиции. Там «коммуналка» обходится в ₽4 428,6 в месяц. За год расходы на оплату ЖКУ и отопления в Республике Татарстан не увеличились, а снизились на 1,4%, если коррелировать их со средними зарплатами.