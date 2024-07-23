Японские ученые разгадали тайну долголетия самок

Ученые из Японии провели генетические исследования на бирюзовой рыбе-киллифиш, чтобы изучить, как отсутствие клеток отвечающих за размножение влияет на долголетие. Эти маленькие рыбки имеют короткий жизненный цикл, что делает их отличным объектом для быстрых экспериментов. Исследователи сделали самцов и самок без размножающихся клеток и зафиксировали удивительные результаты: у самцов продолжительность жизни увеличилась на 13%, а у самок сократилась на 7%.