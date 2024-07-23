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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Японские ученые разгадали тайну долголетия самок

Японские ученые разгадали тайну долголетия самок

23 июля 2024, 13:09
Фото: Изображение Midjourney
Японские ученые разгадали тайну долголетия самок
Почему самки многих видов живут дольше самцов? Японские ученые нашли ответ, и он связан с репродуктивными клетками и удивительными свойствами витамина D.

Научные исследования длительное время проводились с целью выяснить причины долголетия самок многих видов по сравнению с самцами. Недавний эксперимент японских ученых на бирюзовой рыбе-киллифиш приоткрыло завесу тайны. Оказалось, что всё дело в репродуктивных клетках и важном гормоне — эстрогене.

Генетический эксперимент

Ученые из Японии провели генетические исследования на бирюзовой рыбе-киллифиш, чтобы изучить, как отсутствие клеток отвечающих за размножение влияет на долголетие. Эти маленькие рыбки имеют короткий жизненный цикл, что делает их отличным объектом для быстрых экспериментов. Исследователи сделали самцов и самок без размножающихся клеток и зафиксировали удивительные результаты: у самцов продолжительность жизни увеличилась на 13%, а у самок сократилась на 7%.

Роль эстрогена

Почему так получилось? Оказалось, что без икринок уровень эстрогена, важного гормона, снижается. Эстроген помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, а его недостаток приводит к повышенному риску заболеваний сердца. У самцов, напротив, отсутствие спермы привело к меньшему ухудшению состояния костей, мышц и кожи.

Витамин D — ключ к долголетию

Исследователи также обнаружили, что у рыб без репродуктивных клеток повышается активность генов, связанных с витамином D. Он важен для здоровья мышц, кожи и иммунной системы. Введение этого витамина увеличило продолжительность жизни бирюзовых рыб-киллифиш на 21% у самцов и на 7% у самок.

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