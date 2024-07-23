Японские ученые разгадали тайну долголетия самок

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Научные исследования длительное время проводились с целью выяснить причины долголетия самок многих видов по сравнению с самцами. Недавний эксперимент японских ученых на бирюзовой рыбе-киллифиш приоткрыло завесу тайны. Оказалось, что всё дело в репродуктивных клетках и важном гормоне — эстрогене.
Ученые из Японии провели генетические исследования на бирюзовой рыбе-киллифиш, чтобы изучить, как отсутствие клеток отвечающих за размножение влияет на долголетие. Эти маленькие рыбки имеют короткий жизненный цикл, что делает их отличным объектом для быстрых экспериментов. Исследователи сделали самцов и самок без размножающихся клеток и зафиксировали удивительные результаты: у самцов продолжительность жизни увеличилась на 13%, а у самок сократилась на 7%.
Почему так получилось? Оказалось, что без икринок уровень эстрогена, важного гормона, снижается. Эстроген помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, а его недостаток приводит к повышенному риску заболеваний сердца. У самцов, напротив, отсутствие спермы привело к меньшему ухудшению состояния костей, мышц и кожи.
Исследователи также обнаружили, что у рыб без репродуктивных клеток повышается активность генов, связанных с витамином D. Он важен для здоровья мышц, кожи и иммунной системы. Введение этого витамина увеличило продолжительность жизни бирюзовых рыб-киллифиш на 21% у самцов и на 7% у самок.