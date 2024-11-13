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Исправительная колония

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Ноябрь
Оборотни в погонах полтора года терроризировали Уфу
13 ноября, 09:58
Дорожники скрутили грабителя в Уфе
6 ноября, 07:20
Октябрь
Мужчина с пистолетами гонялся за прохожими в Уфе
30 октября, 09:16
Видео. В Башкирии вынесли приговор за жестокие пытки
25 октября, 07:17
Болтливость помогла раскрыть 13-летний «глухарь»
8 октября, 08:01
Сентябрь
Баюкающий труп любимой салаватец сел на 12 лет
24 сентября, 09:27
Сел пить с убийцей — готовься к смерти
18 сентября, 09:48
Видео. Поездка в такси закончилась ножевым ранением в Башкирии
13 сентября, 14:00
Бизнесмена заковали в наручники в суде в Башкирии
11 сентября, 05:21
Уфимского абьюзера отправили за решётку
10 сентября, 05:55
Убила любовника и закопала его с мужем — история уфимки потянула на 10 лет тюрьмы
6 сентября, 06:54
Ушлый наркоторговец сел на шесть лет в Башкирии
5 сентября, 07:41
Менеджер «пирамиды» получила почти ₽20 млн в Башкирии
4 сентября, 07:13
Август
Коммунальщик наворовал ₽54 млн в Башкирии
15 августа, 11:06
Видео. Мигранты попытались сжечь охранника клуба в Уфе
14 августа, 11:47
Уфимца посадили за слезы полиции
12 августа, 11:17
Пьяный сварщик заминировал школу в Башкирии
9 августа, 10:12
Элитный внедорожник на глазах у всех украли в Уфе
На эвакуаторе они пытались перевезти краденный автомобиль в соседний регион, сообщает прокуратура РБ.
7 августа, 12:36
Хитрые грабители прикинулись полицией в Уфе
7 августа, 07:34
Июль
Женщина убила сковородой мужчину в Башкирии
Она нанесла мужчине серию ударов после конфликта, возникшего во время распития спиртного, сообщает пресс-служба Мелеузовского районного суда Башкортостана.
29 июля, 04:34

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