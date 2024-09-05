Ушлый наркоторговец сел на шесть лет в Башкирии

Суд вынес приговор жителю Челябинской области, который создал интернет-магазин по продаже наркотиков. В 2023 году этот предприимчивый мужчина решил использовать современные технологии для реализации запрещенных веществ и приобрел оптовую партию наркотиков через Интернет. Однако его планам не суждено было сбыться — в июле того же года он расфасовал наркотики для дальнейшей передачи курьерам и сбыт на территории Челябинской области и Республики Башкортостан.