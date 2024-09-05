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Ушлый наркоторговец сел на шесть лет в Башкирии

Ушлый наркоторговец сел на шесть лет в Башкирии

5 сентября 2024, 07:41
Фото: 1MI
В Абзелиловском районе Башкирии осудили мужчину, который создал интернет-магазин по продаже наркотиков, сообщает прокуратура Башкирии.

Суд вынес приговор жителю Челябинской области, который создал интернет-магазин по продаже наркотиков. В 2023 году этот предприимчивый мужчина решил использовать современные технологии для реализации запрещенных веществ и приобрел оптовую партию наркотиков через Интернет. Однако его планам не суждено было сбыться — в июле того же года он расфасовал наркотики для дальнейшей передачи курьерам и сбыт на территории Челябинской области и Республики Башкортостан.

Не прошло и месяца, как один из его перевозчиков был задержан сотрудниками полиции в Чишминском районе. При этом задержании у него были изъяты наркотики, предназначенные именно для подсудимого. Оперативники поймали курьера «на горячем» во время попытки забрать содержимое тайника.

На суде наркоторговец признал свою вину и осознал серьезность своих действий. В результате судебного разбирательства ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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