Женщина убила сковородой мужчину в Башкирии

Распитие спиртных напитков в Мелеузовском районе Башкортостана закончилось гибелью мужчины. Так, женщина в ходе завязавшегося между ней и её собутыльником конфликте по меньшей мере восемь раз ударила его сковородой по голове и лицу. От подобного рукоприкладства мужчина получил телесные повреждения и вскоре скончался на месте.