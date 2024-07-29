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Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Женщина убила сковородой мужчину в Башкирии

Женщина убила сковородой мужчину в Башкирии

29 июля 2024, 04:34
Фото: Freepik
Она нанесла мужчине серию ударов после конфликта, возникшего во время распития спиртного, сообщает пресс-служба Мелеузовского районного суда<br/> Башкортостана.

Распитие спиртных напитков в Мелеузовском районе Башкортостана закончилось гибелью мужчины. Так, женщина в ходе завязавшегося между ней и её собутыльником конфликте по меньшей мере восемь раз ударила его сковородой по голове и лицу. От подобного рукоприкладства мужчина получил телесные повреждения и вскоре скончался на месте.

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Отмечается, что в суде женщина признала вину лишь частично. По её мнению, заявленно количество ударов не совпадало с действительностью. Кроме того, она принесла извинения потерпевшим.

Суд признал её виновной и назначил наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Подчеркивается, что суд учел обстоятельства совершённого преступления, характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельства

Напомним, ранее Mkset рассказывал об уфимке, воспользовавшейся нетрезвым состоянием престарелого мужчины. По версии правоохранителей она завладела его банковской картой и потратила порядка 50 тыс. руб.

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