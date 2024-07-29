Женщина убила сковородой мужчину в Башкирии

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Распитие спиртных напитков в Мелеузовском районе Башкортостана закончилось гибелью мужчины. Так, женщина в ходе завязавшегося между ней и её собутыльником конфликте по меньшей мере восемь раз ударила его сковородой по голове и лицу. От подобного рукоприкладства мужчина получил телесные повреждения и вскоре скончался на месте.
Отмечается, что в суде женщина признала вину лишь частично. По её мнению, заявленно количество ударов не совпадало с действительностью. Кроме того, она принесла извинения потерпевшим.
Суд признал её виновной и назначил наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Подчеркивается, что суд учел обстоятельства совершённого преступления, характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельства
Напомним, ранее Mkset рассказывал об уфимке, воспользовавшейся нетрезвым состоянием престарелого мужчины. По версии правоохранителей она завладела его банковской картой и потратила порядка 50 тыс. руб.