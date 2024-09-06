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Убила любовника и закопала его с мужем — история уфимки потянула на 10 лет тюрьмы

Убила любовника и закопала его с мужем — история уфимки потянула на 10 лет тюрьмы

6 сентября 2024, 06:54
Фото: 1MI
В Уфе огласили приговор женщине, которая шесть лет назад убила своего сожителя в результате конфликта на почве ревности, сообщает в пятницу, 6 сентября, прокуратура Башкирии.

В июне 2018 года между женщиной и её сожителем разразился сильный конфликт. Согласно материалам дела, ревность стала катализатором для страшного поступка: женщина схватила биту и несколько раз ударила своего партнера по голове. Эти удары оказались фатальными — мужчина скончался на месте происшествия.

Чтобы скрыть следы своего преступления, подсудимая обратилась за помощью к своему бывшему супругу и родственнику. Вместе они закопали тело мужчины в лесном массиве недалеко от садового участка. Это была попытка стереть все улики — но неудачная: правда о произошедшем вышла на свет в 2023 году благодаря смелости сестры злоумышленницы.

На суде женщина не признала своей вины, но это не помогло ей избежать наказания. Суд квалифицировал действия женщины как убийство по части 1 статьи 105 УК РФ и назначил ей десять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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