Убила любовника и закопала его с мужем — история уфимки потянула на 10 лет тюрьмы

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
В июне 2018 года между женщиной и её сожителем разразился сильный конфликт. Согласно материалам дела, ревность стала катализатором для страшного поступка: женщина схватила биту и несколько раз ударила своего партнера по голове. Эти удары оказались фатальными — мужчина скончался на месте происшествия.
Чтобы скрыть следы своего преступления, подсудимая обратилась за помощью к своему бывшему супругу и родственнику. Вместе они закопали тело мужчины в лесном массиве недалеко от садового участка. Это была попытка стереть все улики — но неудачная: правда о произошедшем вышла на свет в 2023 году благодаря смелости сестры злоумышленницы.
На суде женщина не признала своей вины, но это не помогло ей избежать наказания. Суд квалифицировал действия женщины как убийство по части 1 статьи 105 УК РФ и назначил ей десять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.