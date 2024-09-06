Убила любовника и закопала его с мужем — история уфимки потянула на 10 лет тюрьмы

Чтобы скрыть следы своего преступления, подсудимая обратилась за помощью к своему бывшему супругу и родственнику. Вместе они закопали тело мужчины в лесном массиве недалеко от садового участка. Это была попытка стереть все улики — но неудачная: правда о произошедшем вышла на свет в 2023 году благодаря смелости сестры злоумышленницы.