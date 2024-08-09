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Published Сегодня, 10:12

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Пьяный сварщик заминировал школу в Уфе

Пьяный сварщик заминировал школу в Уфе

9 августа 2024, 10:12
Фото: 1MI
И пошел под суд по уголовной статье, сообщает Учалинский районный суд РБ.

Учалинский районный суд рассмотрел уголовное дело против 45-летнего жителя города Учалы, который оказался на скамье подсудимых за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Подсудимый, находясь на работе в сварочном цеху и находясь под воздействием алкоголя, совершил поступок, последствия которого оказались весьма серьезными.

В марте 2024 года мужчина позвонил на единый номер вызова ситуационного центра 122 и сообщил оператору о несуществующем взрыве в школах города Учалы. Как выяснили правоохранительные органы, его слова не имели под собой никакой основы — это было лишь хулиганское проявление. Однако подобные шутки могут иметь тяжелые последствия: создание паники среди населения и отвлечение сил экстренного реагирования от выполнения их основных задач.

Судебное разбирательство выявило, что действия обвиняемого не только нарушили общественный порядок, но и поставили под угрозу безопасность людей. Суд признал его виновным по статье 207 УК РФ и назначил наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Важно отметить, что приговор пока не вступил в законную силу.

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