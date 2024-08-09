Пьяный сварщик заминировал школу в Уфе

В марте 2024 года мужчина позвонил на единый номер вызова ситуационного центра 122 и сообщил оператору о несуществующем взрыве в школах города Учалы. Как выяснили правоохранительные органы, его слова не имели под собой никакой основы — это было лишь хулиганское проявление. Однако подобные шутки могут иметь тяжелые последствия: создание паники среди населения и отвлечение сил экстренного реагирования от выполнения их основных задач.