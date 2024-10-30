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Posted 30 октября, 09:16

Published 30 октября, 09:16

Modified 30 октября, 09:19

Updated 30 октября, 09:19

В Уфе мужчину осудили за нападения с газовыми пистолетами

Мужчина с пистолетами гонялся за прохожими в Уфе

30 октября 2024, 09:16
Фото: 1MI.

В Уфе мужчину осудили за нападения с газовыми пистолетами

Советский районный суд Уфы вынес решение по делу 41-летнего местного жителя за разбойные нападения с применением оружия, сообщает в среду, 30 октября, пресс-служба прокуратуры Башкортостана.

В суде было установлено, что пьяный уфимец решился на разбой в июне 2024 года. Тогда будущий подсудимый выпивал в компании случайного приятеля. У случайного приятеля случайно оказались газовые пистолеты, отличить которые от настоящих рядовой законопослушный гражданин вряд ли сможет. Этим нюансом и воспользовался злоумышленник. Он взял «пугачи» и отправился на криминальную охоту. Его жертвами были случайные прохожие.

— Находясь на улице, он начал преследовать 14-летнюю девочку, требуя у нее деньги. Девочка успела убежать и спрятаться в подъезде своего дома. В тот же вечер он повторил свои требования к случайному прохожему и демонстрировал пистолеты. Мужчина был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы, которые находились неподалеку. Подсудимый признал свою вину, — сообщает пресс-служба прокуратуры Башкортостана.

С учётом точки зрения государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы, которое он будет отбывать в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года.

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Напомним, ранее в Уфе звучали выстрелы.

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