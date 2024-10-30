Мужчина с пистолетами гонялся за прохожими в Уфе

Posted 30 октября, 09:16
Published 30 октября, 09:16
Modified 30 октября, 09:19
Updated 30 октября, 09:19
В суде было установлено, что пьяный уфимец решился на разбой в июне 2024 года. Тогда будущий подсудимый выпивал в компании случайного приятеля. У случайного приятеля случайно оказались газовые пистолеты, отличить которые от настоящих рядовой законопослушный гражданин вряд ли сможет. Этим нюансом и воспользовался злоумышленник. Он взял «пугачи» и отправился на криминальную охоту. Его жертвами были случайные прохожие.
— Находясь на улице, он начал преследовать 14-летнюю девочку, требуя у нее деньги. Девочка успела убежать и спрятаться в подъезде своего дома. В тот же вечер он повторил свои требования к случайному прохожему и демонстрировал пистолеты. Мужчина был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы, которые находились неподалеку. Подсудимый признал свою вину, — сообщает пресс-служба прокуратуры Башкортостана.
С учётом точки зрения государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы, которое он будет отбывать в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года.