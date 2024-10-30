Мужчина с пистолетами гонялся за прохожими в Уфе

В суде было установлено, что пьяный уфимец решился на разбой в июне 2024 года. Тогда будущий подсудимый выпивал в компании случайного приятеля. У случайного приятеля случайно оказались газовые пистолеты, отличить которые от настоящих рядовой законопослушный гражданин вряд ли сможет. Этим нюансом и воспользовался злоумышленник. Он взял «пугачи» и отправился на криминальную охоту. Его жертвами были случайные прохожие.