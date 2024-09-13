Поездка в такси закончилась ножевым ранением в Башкирии

Инцидент произошел, 11 октября 2023 года, на трассе Белебей — Ново-Семенкино. По данным следствия, два жителя Белебеевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвали такси с намерением не просто доехать до места назначения, но и совершить преступление. Ильгам Султанов (32 года) и Динар Минияров (37 лет) решили ограбить водителя и, если потребуется, лишить его жизни.