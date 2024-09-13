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Posted 13 сентября, 14:00

Published 13 сентября, 14:00

Modified 13 сентября, 14:21

Updated 13 сентября, 14:21

Поездка в такси закончилась ножевым ранением в Башкирии

Поездка в такси закончилась ножевым ранением в Башкирии

13 сентября 2024, 14:00
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
В Белебеевском городском суде вынесли приговор двум мужчинам за попытку убийства, сообщает в пятницу, 13 сентября, пресс-служба судов Башкирии.

Инцидент произошел, 11 октября 2023 года, на трассе Белебей — Ново-Семенкино. По данным следствия, два жителя Белебеевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвали такси с намерением не просто доехать до места назначения, но и совершить преступление. Ильгам Султанов (32 года) и Динар Минияров (37 лет) решили ограбить водителя и, если потребуется, лишить его жизни.

Суд установил, что подельники напали на таксиста прямо во время поездки. Один из них схватил водителя сзади, а другой нанес ему ножевой удар в шею. Благодаря быстрой реакции водитель смог вырваться из захвата и выбежать из автомобиля. После чего злоумышленники поспешили скрыться на угнанном авто.

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Через некоторое время нападавшие мужчины попали в ДТП. Полиция быстро вышла на след преступников и задержала их спустя несколько часов после нападения.

Но это был не единственный случай насилия со стороны Султанова. Всего за несколько дней до нападения он уже успел повредить своему знакомому лицо и открыто похитить его мобильный телефон. Суд учел все эти обстоятельства при вынесении приговора.

Султанов проведет следующие 14 лет в исправительной колонии особого режима, а Минияров — 13 лет. Также осужденным нужно выплатить в пользу таксиста 1 млн в качестве компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.

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Видео: 1MI.
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