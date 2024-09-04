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Менеджер «пирамиды» получила почти ₽20 млн в Башкирии

Менеджер «пирамиды» получила почти ₽20 млн в Башкирии

4 сентября 2024, 07:13
В Чишминском районе был вынесен приговор бывшему работнику кредитного кооператива за совершение мошенничества и присвоение средств членов кооператива. сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Чишминский районный суд рассмотрел дело жительницы Республики Башкортостан. Менеджер потребкооператива, за вывеской которого скрывалась банальная «пирамида», признана виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ чч. 3, 4 ст. 159 «Мошенничество» и ч. 4 ст. 160 «Присвоение».

Следствием установлено, что, будучи менеджером в кредитном потребительском кооперативе «Кредит-центр», женщина с августа 2020 года по март 2022 года от лица пайщиков составляла фиктивные акты на выдачу внутренних кредитов. Так женщина обманула контору на ₽7,7 млн. Еще ₽12 млн, переданные ей пайщиками «пирамиды», мошенница не донесла до кассы. Общий улов ушлого менеджера составил почти ₽20 млн. Куда она потратила эти деньги за полтора года — неизвестно.

Подсудимая признала свою вину в обмане. Суд назначил ей наказание в виде 4,5 лет заключения в исправительной колонии общего режима. Но в зале суда менеджера-мошенницу в наручники не заковали. Она отправится в места не столь отдаленные только тогда, когда ее ребёнку исполнится 14 лет. Когда это произойдет — в прокуратуре не уточнили. Приговор еще не вступил в силу: стороны процесса имеют право обжаловать вердикт, требуя смягчения или ужесточения наказания.

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Ранее прокурату Башкирии сообщала о схеме отъема денег у государства государственным же служащим. Чиновник взял за образец нетленку Николая Гоголя.

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