Менеджер «пирамиды» получила почти ₽20 млн в Башкирии

Подсудимая признала свою вину в обмане. Суд назначил ей наказание в виде 4,5 лет заключения в исправительной колонии общего режима. Но в зале суда менеджера-мошенницу в наручники не заковали. Она отправится в места не столь отдаленные только тогда, когда ее ребёнку исполнится 14 лет. Когда это произойдет — в прокуратуре не уточнили. Приговор еще не вступил в силу: стороны процесса имеют право обжаловать вердикт, требуя смягчения или ужесточения наказания.