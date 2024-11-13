Оборотни в погонах полтора года терроризировали Уфу

Posted 13 ноября, 09:58
Published 13 ноября, 09:58
Modified 13 ноября, 10:23
Updated 13 ноября, 10:23
В Уфимском районе суд вынес приговор двум экс-сотрудникам патрульно-постовой службы, которые в течение трех лет терроризировали местных жителей и мигрантов, требуя взятки за несоставление протоколов. С января 2022 года по май 2023 года эти мужчины задерживали нетрезвых водителей и требовали от них по 20 000 рублей за то, чтобы избежать наказания.
Не ограничиваясь только водителями, нарушители также вымогали деньги у гастарбайтеров, угрожая привлечь их к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства. Суммы взяток варьировались от 3 000 до 17 000 рублей, что говорит о систематическом подходе к своему «бизнесу».
Однако, сотрудники службы собственной безопасности МВД по РБ провели оперативно-розыскные мероприятия и вскоре вышли на след злоумышленников. В результате, двое полицейских были уволены и преданы суду. Суд признал их виновными в получении взяток и назначил наказание: один из них получил 9 лет, а другой — 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Оба осужденных были взяты под стражу прямо в зале суда, а их права занимать должности в правоохранительных органах были ограничены на срок от 4,5 до 5 лет. Это дело также касается третьего участника, который уже был осужден на 7 лет.
Как ранее сообщал Mkset, экс-директор одного из филиалов «Башавтотранс» нанял «призрачного» сотрудника для выплаты долгов.