Элитный внедорожник на глазах у всех украли в Уфе

В Советском районе Уфы завершилось громкое дело о краже автомобиля, которое привлекло внимание не только правоохранительных органов, но и широкой общественности. Два местных жителя, один из которых признал свою вину, а другой настаивал на своей невиновности, стали главными героями этой истории. Все началось в мае 2023 года, когда одному из подсудимых пришла информация о том, что во дворе дома по проспекту Октября в Уфе стоит шикарный «Тойота Лэнд Крузер 200».