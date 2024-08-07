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Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Элитный внедорожник на глазах у всех украли в Уфе

Элитный внедорожник на глазах у всех украли в Уфе

7 августа 2024, 12:36
Фото: mkset.ru
На эвакуаторе они пытались перевезти краденный автомобиль в соседний регион, сообщает прокуратура РБ.

В Советском районе Уфы завершилось громкое дело о краже автомобиля, которое привлекло внимание не только правоохранительных органов, но и широкой общественности. Два местных жителя, один из которых признал свою вину, а другой настаивал на своей невиновности, стали главными героями этой истории. Все началось в мае 2023 года, когда одному из подсудимых пришла информация о том, что во дворе дома по проспекту Октября в Уфе стоит шикарный «Тойота Лэнд Крузер 200».

Узнав о потенциальной «находке», мужчины решили действовать быстро и решительно. Они арендовали эвакуатор и без особых церемоний поместили внедорожник на платформу. Но их план обернулся провалом: полицейские обнаружили украденный автомобиль в Самаре и вернули его законному владельцу.

На суде один из обвиняемых взял на себя ответственность за содеянное, признав свою вину. Второй же участник преступления продолжал отрицать свою причастность к краже. Суд учел все обстоятельства дела и назначил им наказание: 3 года лишения свободы для одного и 3 года 15 суток для второго с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Следует отметить, что приговор пока не вступил в законную силу. Кроме того, материалы уголовного дела против заказчика преступления выделены в отдельное производство — это говорит о том, что история может иметь еще несколько неожиданных поворотов.

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