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Уфимцы осуждены за грабеж с использованием «полицейского» обмана

Уфимцы осуждены за грабеж с использованием «полицейского» обмана

7 августа 2024, 07:34
Фото: 1MI
В Уфе состоялся суд над двумя мужчинами, которые обвиняются в грабеже совершенное с особой хитростью, сообщает прокуратура РБ.

Калининский районный суд вынес приговор двум мужчинам, оказавшимся на скамье подсудимых за грабеж. Обвинение охарактеризовало их действия как особенно дерзкие и безрассудные: они напали на незнакомого мужчину, избили его и похитили значительную сумму денег.

Как показали материалы дела, потерпевший стал мишенью злоумышленников после того, как продал свой автомобиль и оказался с наличными в 450 тысяч рублей. Находясь на улице, он внезапно подвергся нападению — агрессоры начали его избивать. В панике мужчина бросился спасаться в ближайший магазин и попытался скрыть свои заработанные деньги за прилавком.

Но на этом его неприятности не закончились. Один из грабителей использовал хитрость: представившись полицейским, он забрал у владельца деньги. После этого оба преступника благополучно и быстро исчезли с места происшествия.

Во время судебного разбирательства подсудимые частично признали свою вину и согласились возместить причинённый ущерб. Суд учёл это обстоятельство при вынесении наказания: одному из них назначили год лишения свободы, другому — год и два месяца в исправительной колонии общего режима.

Этот инцидент ещё раз подчеркивает важность бдительности граждан на улицах города, напоминают представители правоохранительных органов.

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