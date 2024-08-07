Уфимцы осуждены за грабеж с использованием «полицейского» обмана

Как показали материалы дела, потерпевший стал мишенью злоумышленников после того, как продал свой автомобиль и оказался с наличными в 450 тысяч рублей. Находясь на улице, он внезапно подвергся нападению — агрессоры начали его избивать. В панике мужчина бросился спасаться в ближайший магазин и попытался скрыть свои заработанные деньги за прилавком.