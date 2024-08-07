Уфимцы осуждены за грабеж с использованием «полицейского» обмана

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Калининский районный суд вынес приговор двум мужчинам, оказавшимся на скамье подсудимых за грабеж. Обвинение охарактеризовало их действия как особенно дерзкие и безрассудные: они напали на незнакомого мужчину, избили его и похитили значительную сумму денег.
Как показали материалы дела, потерпевший стал мишенью злоумышленников после того, как продал свой автомобиль и оказался с наличными в 450 тысяч рублей. Находясь на улице, он внезапно подвергся нападению — агрессоры начали его избивать. В панике мужчина бросился спасаться в ближайший магазин и попытался скрыть свои заработанные деньги за прилавком.
Но на этом его неприятности не закончились. Один из грабителей использовал хитрость: представившись полицейским, он забрал у владельца деньги. После этого оба преступника благополучно и быстро исчезли с места происшествия.
Во время судебного разбирательства подсудимые частично признали свою вину и согласились возместить причинённый ущерб. Суд учёл это обстоятельство при вынесении наказания: одному из них назначили год лишения свободы, другому — год и два месяца в исправительной колонии общего режима.
Этот инцидент ещё раз подчеркивает важность бдительности граждан на улицах города, напоминают представители правоохранительных органов.