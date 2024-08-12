Уфимца посадили за слезы полиции

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
В июне 2024 года, когда жаркие летние дни заставляют людей расслабляться и наслаждаться жизнью, один мужчина решил провести вечер по-своему. В состоянии алкогольного опьянения он устроил конфликт со своей сожительницей, что привело к вызову полиции.
Полицейские, прибыв на место происшествия, столкнулись не только с эмоциональным накалом ситуации, но и с неожиданными действиями от мужчины — подсудимый распылил перцовый баллончик прямо в их сторону. Это действие причинило легкий вред здоровью сотрудников правоохранительных органов и поставило мужчину на путь уголовного преследования.
Судья признал его виновным в применении насилия к представителям власти и назначил наказание — 1 год и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.