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Published Сегодня, 11:17

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Updated Сегодня, 12:10

Уфимца посадили за слезы полиции

Уфимца посадили за слезы полиции

12 августа 2024, 11:17
Фото: 1MI
Мужчине назначили наказание за применение насилия против полицейских во время алкогольного разбирательства в его квартире, сообщает прокуратура РБ.

В июне 2024 года, когда жаркие летние дни заставляют людей расслабляться и наслаждаться жизнью, один мужчина решил провести вечер по-своему. В состоянии алкогольного опьянения он устроил конфликт со своей сожительницей, что привело к вызову полиции.

Полицейские, прибыв на место происшествия, столкнулись не только с эмоциональным накалом ситуации, но и с неожиданными действиями от мужчины — подсудимый распылил перцовый баллончик прямо в их сторону. Это действие причинило легкий вред здоровью сотрудников правоохранительных органов и поставило мужчину на путь уголовного преследования.

Судья признал его виновным в применении насилия к представителям власти и назначил наказание — 1 год и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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