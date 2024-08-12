Уфимца посадили за слезы полиции

Полицейские, прибыв на место происшествия, столкнулись не только с эмоциональным накалом ситуации, но и с неожиданными действиями от мужчины — подсудимый распылил перцовый баллончик прямо в их сторону. Это действие причинило легкий вред здоровью сотрудников правоохранительных органов и поставило мужчину на путь уголовного преследования.