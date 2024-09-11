Бизнесмена заковали в наручники в суде в Башкирии

Предприниматель, имя которого не разглашается, решил попробовать свои силы в производстве керамзитных блоков. Он разместил заманчивое объявление в социальных сетях и с энтузиазмом обещал клиентам качественный продукт. Однако реальность оказалась далека от его заверений — бизнесмен не имел ни оборудования, ни возможностей для выполнения заказов. Тем не менее, с 2022 по 2023 год он умудрился собрать со своих 21 клиента свыше 6 миллионов рублей.