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Posted 11 сентября, 05:21

Published 11 сентября, 05:21

Modified 11 сентября, 05:23

Updated 11 сентября, 05:23

Бизнесмена заковали в наручники в суде в Башкирии

Бизнесмена заковали в наручники в суде в Башкирии

11 сентября 2024, 05:21
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
В Октябрьском осужден предприниматель, который похитил у клиентов более 6 миллионов рублей, сообщает во вторник, 10 сентября, прокуратура Башкирии.

Предприниматель, имя которого не разглашается, решил попробовать свои силы в производстве керамзитных блоков. Он разместил заманчивое объявление в социальных сетях и с энтузиазмом обещал клиентам качественный продукт. Однако реальность оказалась далека от его заверений — бизнесмен не имел ни оборудования, ни возможностей для выполнения заказов. Тем не менее, с 2022 по 2023 год он умудрился собрать со своих 21 клиента свыше 6 миллионов рублей.

Клиенты, доверившись индивидуальному предпринимателю и веря в его обещания, остались без денег и без товара. Когда дело стало доходить до расплаты и исполнения обязательств, мужчина начал придумывать всевозможные отговорки — но уже было слишком поздно.

На судебном заседании подсудимый не признал своей вины и продолжал настаивать на том, что все происходило по недоразумению. Но в итоге бизнесмену назначили наказание — 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мужчина был взят под стражу прямо в зале суда.

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