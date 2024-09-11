Бизнесмена заковали в наручники в суде в Башкирии

Posted 11 сентября, 05:21
Published 11 сентября, 05:21
Modified 11 сентября, 05:23
Updated 11 сентября, 05:23
Предприниматель, имя которого не разглашается, решил попробовать свои силы в производстве керамзитных блоков. Он разместил заманчивое объявление в социальных сетях и с энтузиазмом обещал клиентам качественный продукт. Однако реальность оказалась далека от его заверений — бизнесмен не имел ни оборудования, ни возможностей для выполнения заказов. Тем не менее, с 2022 по 2023 год он умудрился собрать со своих 21 клиента свыше 6 миллионов рублей.
Клиенты, доверившись индивидуальному предпринимателю и веря в его обещания, остались без денег и без товара. Когда дело стало доходить до расплаты и исполнения обязательств, мужчина начал придумывать всевозможные отговорки — но уже было слишком поздно.
На судебном заседании подсудимый не признал своей вины и продолжал настаивать на том, что все происходило по недоразумению. Но в итоге бизнесмену назначили наказание — 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мужчина был взят под стражу прямо в зале суда.