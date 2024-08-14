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Мигранты попытались сжечь охранника клуба в Уфе

Мигранты попытались сжечь охранника клуба в Уфе

14 августа 2024, 11:47
Фото: Прокуратура РБ
Кировский районный суд вынес приговор двум гражданам Узбекистана, которые пытались убить охранника ночного клуба и сбежать из России домой, сообщает прокуратура РБ.

Инцидент произошел 28 сентября 2023 года. Согласно материалам дела, пьяные мигранты схлестнулись с охранником заведения из-за отказа во входе в клуб «Меet Point». Вместо того чтобы уладить конфликт мирным путем, мужчины решили мстить. Они приобрели четыре литра бензина на ближайшей АЗС и вернулись к клубу с намерением поджечь охранника. Облив его горючей жидкостью и пытаясь воспламенить, они не смогли довести свой преступный план до конца — потерпевший успел спастись.

После происшествия злоумышленники попытались скрыться с места преступления и даже начали готовиться к побегу из России. Однако их задержали сотрудники полиции в аэропорту при попытке покинуть Уфу на самолете. В ходе следствия подсудимые не признали своей вины, что добавило дополнительные сложности делу.

Судья Кировского районного суда учел все обстоятельства дела и назначил наказание: Ходжаев получил 11 лет лишения свободы, а Юнусов — 10 лет. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал солидарно ₽200 000 в качестве компенсации морального вреда для потерпевшего.

Судя по видео из зала суда, сами мужчины не ожидали, что их деяние приведет к лишению свободы. В начале заседания они еще даже улыбались от происходящего, но после оглашения приговора, лица мужчин помрачнели. Приговор пока не вступил в законную силу.

Видео: Прокуратура РБ
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