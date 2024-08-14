Мигранты попытались сжечь охранника клуба в Уфе

Инцидент произошел 28 сентября 2023 года. Согласно материалам дела, пьяные мигранты схлестнулись с охранником заведения из-за отказа во входе в клуб «Меet Point». Вместо того чтобы уладить конфликт мирным путем, мужчины решили мстить. Они приобрели четыре литра бензина на ближайшей АЗС и вернулись к клубу с намерением поджечь охранника. Облив его горючей жидкостью и пытаясь воспламенить, они не смогли довести свой преступный план до конца — потерпевший успел спастись.