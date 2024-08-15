Коммунальщик наворовал ₽54 млн в Башкирии

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
История начинается с прокурорской проверки, которая выявила серьезные нарушения в деятельности компании. В период с 2017 по 2019 годы бывший директор заключал контракты без проведения торгов, что уже само по себе вызывало вопросы. Работы по реконструкции систем отопления на объектах жилищно-коммунального хозяйства выполнялись лишь частично силами АО «Башкоммунприбор», но оплата подрядчикам осуществлялась полностью.
Не обошлось и без «друзей» — экс-директор закупал оборудование и материалы у компании своего сообщника по завышенным ценам. Таким образом, ущерб от действий подсудимых составил более 54 миллионов рублей.
При этом подсудимые не признали свою вину. Суд назначил наказание от двух до восьми лет лишения свободы для каждого из фигурантов дела с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафами от 200 тысяч до 1,5 миллионов рублей.
По итогам заседания фигуранты уголовного дела были взяты под стражу прямо в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.