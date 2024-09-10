Уфимского абьюзера отправили за решётку

Суд первой инстанции приговорил местного жителя к условному сроку — 1 год 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком на тот же период. Однако прокурор, увидев в этом приговоре слишком мягкое наказание, не согласился с решением и подал апелляцию.