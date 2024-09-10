Уфимского абьюзера отправили за решётку

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Суд первой инстанции приговорил местного жителя к условному сроку — 1 год 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком на тот же период. Однако прокурор, увидев в этом приговоре слишком мягкое наказание, не согласился с решением и подал апелляцию.
События развивались следующим образом: в мае 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранее судимый за тяжкие преступления мужчина устроил скандал со своей супругой. В порыве гнева он взял нож и стал угрожать ей убийством.
Прокуратура считает такие угрозы недопустимыми и требует адекватного реагирования со стороны суда. В результате обжалования дело было рассмотрено вновь, и суд апелляционной инстанции признал доводы прокурора обоснованными. В итоге осужденный был отправлен отбывать наказание в исправительную колонию строгого режима на те же 1 год 6 месяцев.