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Уфимского абьюзера отправили за решётку

Уфимского абьюзера отправили за решётку

10 сентября 2024, 05:55
Фото: 1MI
В Уфе гособвинитель сумела изменить приговор суда и добиться более строгого наказания для мужчины, угрожавшего своей супруге расправой, сообщает во вторник, 10 сентября, прокуратура Башкирии.

Суд первой инстанции приговорил местного жителя к условному сроку — 1 год 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком на тот же период. Однако прокурор, увидев в этом приговоре слишком мягкое наказание, не согласился с решением и подал апелляцию.

События развивались следующим образом: в мае 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранее судимый за тяжкие преступления мужчина устроил скандал со своей супругой. В порыве гнева он взял нож и стал угрожать ей убийством.

Прокуратура считает такие угрозы недопустимыми и требует адекватного реагирования со стороны суда. В результате обжалования дело было рассмотрено вновь, и суд апелляционной инстанции признал доводы прокурора обоснованными. В итоге осужденный был отправлен отбывать наказание в исправительную колонию строгого режима на те же 1 год 6 месяцев.

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