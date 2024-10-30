Госсобрание

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Октябрь
Налоги до 1% снижают в Башкирии
30 октября, 07:01
Штраф Хабирова ввели в Башкирии
28 октября, 06:34
Когда кончится СВО — военный из Уфы
25 октября, 12:51
Башкирию надоело разбазаривать за копейки
23 октября, 07:42
Мошенники атаковали депутатов Башкирии
17 октября, 09:23
Курултай сделал своё дело — Курултай может уходить
16 октября, 06:36
В Башкирии депутаты взялись за ночной разгул
14 октября, 06:51
Бюджет Башкирии на ₽5,5 млрд пополнят налогами
8 октября, 06:31
На повестке у Толкачёва: рыбалка и электропастухи
7 октября, 16:14
Башкирия потеряет ₽378 млн на IT
7 октября, 08:00
Сентябрь
Депутат Монсон занялся хоккеем
5 сентября, 10:14
Детские лагеря Уфы — разруха и грязь
5 сентября, 07:23
Видео. Уфимский политик устроил дебош в самолете
4 сентября, 11:04
Июнь
Туристам выдадут гидов по пещерам Башкирии
Депутаты Башкирии решили закрепить проводников за всеми опасными маршрутами, сообщает пресс-служба регионального парламента.
18 июня, 06:32
Спикер Кулурая вошел в чёртову дюжину
Результатами нового рейтинга поделилась компания Медиалогия.
14 июня, 13:57
Май
Башкирию лишат резервного фонда
27 мая, 08:34

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