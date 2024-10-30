Налоги до 1% снижают в Башкирии

Posted 30 октября, 07:01
Published 30 октября, 07:01
Modified 30 октября, 08:12
Updated 30 октября, 08:12
Как стало известно, Государственное Собрание приняло закон, который продлевает налоговые льготы для IT-компаний, использующих упрощенную систему налогообложения. Теперь до конца 2027 года компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения и предоставлением консультационных услуг, смогут платить всего 1% с доходов или 5% с прибыли вместо стандартных 6% и 15%.
По словам Председателя Госсобрания Константина Толкачева, продление льгот было вызвано стабильным ростом числа IT-компаний и увеличением их доходов. Так, за 2024 год среднесписочная численность работников в этой сфере выросла более чем на треть, а заработные платы увеличились на 35%. Это, в свою очередь, привело к росту поступлений НДФЛ в бюджет на более чем 80%, что компенсирует потери от налоговых преференций.
Однако, есть и условия для получения этих льгот. Компании должны быть без долгов по налогам и сборам на конец года, а также соблюдать правила учета доходов и расходов. Кроме того, не менее 70% их доходов должно приходиться именно на IT-деятельность.
Как ранее сообщал Mkset, продление льгот для IT-компаний, обернется значительными потерями для бюджета. По расчетам, в 2025–2027 годах выпадающие доходы составят около 378 миллионов рублей.