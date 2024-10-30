Налоги до 1% снижают в Башкирии

По словам Председателя Госсобрания Константина Толкачева, продление льгот было вызвано стабильным ростом числа IT-компаний и увеличением их доходов. Так, за 2024 год среднесписочная численность работников в этой сфере выросла более чем на треть, а заработные платы увеличились на 35%. Это, в свою очередь, привело к росту поступлений НДФЛ в бюджет на более чем 80%, что компенсирует потери от налоговых преференций.