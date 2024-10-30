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Posted 30 октября, 07:01

Published 30 октября, 07:01

Modified 30 октября, 08:12

Updated 30 октября, 08:12

Налоги до 1% снижают в Башкирии

Налоги до 1% снижают в Башкирии

30 октября 2024, 07:01
Фото: 1MI.
В регионе продлили финансовые льготы для компаний, которые применяют упрощенную систему налогообложения, сообщает в среду, 30 октября, пресс-служба Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан.

Как стало известно, Государственное Собрание приняло закон, который продлевает налоговые льготы для IT-компаний, использующих упрощенную систему налогообложения. Теперь до конца 2027 года компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения и предоставлением консультационных услуг, смогут платить всего 1% с доходов или 5% с прибыли вместо стандартных 6% и 15%.

По словам Председателя Госсобрания Константина Толкачева, продление льгот было вызвано стабильным ростом числа IT-компаний и увеличением их доходов. Так, за 2024 год среднесписочная численность работников в этой сфере выросла более чем на треть, а заработные платы увеличились на 35%. Это, в свою очередь, привело к росту поступлений НДФЛ в бюджет на более чем 80%, что компенсирует потери от налоговых преференций.

Однако, есть и условия для получения этих льгот. Компании должны быть без долгов по налогам и сборам на конец года, а также соблюдать правила учета доходов и расходов. Кроме того, не менее 70% их доходов должно приходиться именно на IT-деятельность.

Башкирия потеряет ₽378 млн на IT
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Как ранее сообщал Mkset, продление льгот для IT-компаний, обернется значительными потерями для бюджета. По расчетам, в 2025–2027 годах выпадающие доходы составят около 378 миллионов рублей.

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