Нейросеть поможет думать депутатам Башкирии

В целом, депутаты, наконец осознав всю сложность и объем работы, захотели немного облегчить свою непосильную участь. Возможно, избавившись от утомительной рутины, депутаты вернуться на рабочие места полными сил и рвения к созданию новых законов. Хотя в этом нет ничего удивительного: в других странах, таких как Эстония, ИИ уже активно используется для автоматизации обработки заявок граждан и упрощения доступа к государственным услугам.