Нейросеть поможет думать депутатам Башкирии

Posted 2 декабря, 07:19
Published 2 декабря, 07:19
Modified 2 декабря, 08:05
Updated 2 декабря, 08:05
Задача новоиспеченной группы — изучить лучшие примеры, где искусственный интеллект уже помогает делать жизнь проще и лучше. Затем группа должна придумать, как внедрить нейросеть в работу Госсобрания.
В первую очередь, депутаты планируют передать искусственному интеллекту всю рутину: отчеты, обращения жителей и мониторинг законодательства. Также нейросеть должна помочь депутатам с изучением больших объемов данных для подготовки новых законопроектов.
В целом, депутаты, наконец осознав всю сложность и объем работы, захотели немного облегчить свою непосильную участь. Возможно, избавившись от утомительной рутины, депутаты вернуться на рабочие места полными сил и рвения к созданию новых законов. Хотя в этом нет ничего удивительного: в других странах, таких как Эстония, ИИ уже активно используется для автоматизации обработки заявок граждан и упрощения доступа к государственным услугам.
Похоже, есть надежда, что с помощью технологий законодательство станет не только более эффективным, но и менее трудоемким для самих депутатов. Главное, чтобы искусственный интеллект не решил сделать себя спикером, ведь кто знает, на что способны роботы.
Ранее Mkset сообщил, что депутатов-прогульщиков накажут в Уфе.