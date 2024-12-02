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Posted 2 декабря, 07:19

Published 2 декабря, 07:19

Modified 2 декабря, 08:05

Updated 2 декабря, 08:05

В парламенте Башкортостана появится искусственный интеллект

Нейросеть поможет думать депутатам Башкирии

2 декабря 2024, 07:19
Фото: Изображение Midjourney.

В парламенте Башкортостана появится искусственный интеллект

Председатель Госсобрания — Курултая Константин Толкачев поручил создать рабочую группу, которая займется внедрением искусственного интеллекта в работу депутатов, сообщили в пресс-службе Госсобрания в понедельник, 2 декабря.

Задача новоиспеченной группы — изучить лучшие примеры, где искусственный интеллект уже помогает делать жизнь проще и лучше. Затем группа должна придумать, как внедрить нейросеть в работу Госсобрания.

В первую очередь, депутаты планируют передать искусственному интеллекту всю рутину: отчеты, обращения жителей и мониторинг законодательства. Также нейросеть должна помочь депутатам с изучением больших объемов данных для подготовки новых законопроектов.

В целом, депутаты, наконец осознав всю сложность и объем работы, захотели немного облегчить свою непосильную участь. Возможно, избавившись от утомительной рутины, депутаты вернуться на рабочие места полными сил и рвения к созданию новых законов. Хотя в этом нет ничего удивительного: в других странах, таких как Эстония, ИИ уже активно используется для автоматизации обработки заявок граждан и упрощения доступа к государственным услугам.

Похоже, есть надежда, что с помощью технологий законодательство станет не только более эффективным, но и менее трудоемким для самих депутатов. Главное, чтобы искусственный интеллект не решил сделать себя спикером, ведь кто знает, на что способны роботы.

Ранее Mkset сообщил, что депутатов-прогульщиков накажут в Уфе.

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