Детские лагеря Башкирии попались на массе нарушений

В ходе инспекции в детских лагерях «Альбатрос» и «Радуга» были выявлены серьезные нарушения. Например, подлоктевые подушки на брусьях спортивного комплекса не соответствовали требованиям безопасности, а скамейки в спортгородке находились в запущенном состоянии. Кроме того, некоторые элементы инфраструктуры были ненадлежащим образом закреплены — это могло создать опасность для детей.