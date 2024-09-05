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Детские лагеря Башкирии попались на массе нарушений

Детские лагеря Башкирии попались на массе нарушений

5 сентября 2024, 07:23
Фото: 1MI
Депутат Госсобрания — Курултая Башкирии Альфит Нигаматьянов сообщил о результатах проверки детских лагерей Республики, в ходе которой выявилось множество нарушений.
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Дети

В начале лета в 2024 году, по поручению Председателя Госсобрания Константина Толкачева, депутаты посетили оздоровительные лагеря Октябрьского района Уфы. Целью визита была оценка условий для детей и соблюдение норм организации отдыха. Однако результаты проверки оказались неутешительными.

В ходе инспекции в детских лагерях «Альбатрос» и «Радуга» были выявлены серьезные нарушения. Например, подлоктевые подушки на брусьях спортивного комплекса не соответствовали требованиям безопасности, а скамейки в спортгородке находились в запущенном состоянии. Кроме того, некоторые элементы инфраструктуры были ненадлежащим образом закреплены — это могло создать опасность для детей.

Фото: Vk.com

Несмотря на то что часть замечаний была устранена сразу же во время проверки, депутат Альфит Нигаматьянов отметил необходимость вмешательства надзорных органов для решения более серьезных проблем.

Как выяснилось позже, прокурорская проверка выявила еще больше нарушений: на кухонной посуде были сколы и трещины, отсутствовали моющие душевые насадки с гибким шлангом, а системы охранной сигнализации оставляли желать лучшего. Также обнаружилось, что ранее выданные предписания по пожарной безопасности не исполнялись.

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По итогам проверки руководителям лагерей «Альбатрос» и «Радуга» были внесены представления о необходимости исправления ситуации. В отношении ответственных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях согласно Кодексу об административных правонарушениях.

Контроль за использованием бюджетных средств на организацию детского отдыха в 2024 году также стал предметом внимания: Контрольно-счетная палата Республики Башкортостан инициировала соответствующую проверку.

Бюджетом Республики на 2025 год предусмотрено финансирование детской оздоровительной кампании в размере почти 3 миллиардов рублей.

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