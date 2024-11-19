В Башкирии меняют границы

Posted 19 ноября, 08:07
Published 19 ноября, 08:07
Modified 19 ноября, 08:44
Updated 19 ноября, 08:44
Председатель Госсобрания — Курултая Константин Толкачев, уставший от такого беспорядка, заявил, что «речь идет о необходимости срочного исправления». Оказывается, границы земельных участков не должны пересекаться с другими районами. И ведь кто бы мог подумать?
В результате в Архангельском районе наконец уберут ненужное пересечение границы с населённым пунктом Устье — Бассы. Зачем? Да чтобы местные жители могли на законных основаниях получать свои земельные участки на льготных условиях. А в Татышлинском районе исправят границы сёл Верхние Татышлы, чтобы всё стало на свои места.
Всё это должно помочь в создании новых участков для жилья, чтобы люди не уезжали из деревень с горя, а оставались и строили свои дома.