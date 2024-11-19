В Башкирии меняют границы

В результате в Архангельском районе наконец уберут ненужное пересечение границы с населённым пунктом Устье — Бассы. Зачем? Да чтобы местные жители могли на законных основаниях получать свои земельные участки на льготных условиях. А в Татышлинском районе исправят границы сёл Верхние Татышлы, чтобы всё стало на свои места.