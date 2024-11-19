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Posted 19 ноября, 08:07

Published 19 ноября, 08:07

Modified 19 ноября, 08:44

Updated 19 ноября, 08:44

В Башкирии меняют границы

В Башкирии меняют границы

19 ноября 2024, 08:07
Фото: 1MI.
Депутаты из Государственного Собрания наконец-то обратили внимание на то, что границы населённых пунктов решили немного поиграть в «пересечения» с административными территориями, сообщают в пресс-службе Госсобрания во вторник, 19 ноября.

Председатель Госсобрания — Курултая Константин Толкачев, уставший от такого беспорядка, заявил, что «речь идет о необходимости срочного исправления». Оказывается, границы земельных участков не должны пересекаться с другими районами. И ведь кто бы мог подумать?

В результате в Архангельском районе наконец уберут ненужное пересечение границы с населённым пунктом Устье — Бассы. Зачем? Да чтобы местные жители могли на законных основаниях получать свои земельные участки на льготных условиях. А в Татышлинском районе исправят границы сёл Верхние Татышлы, чтобы всё стало на свои места.

Всё это должно помочь в создании новых участков для жилья, чтобы люди не уезжали из деревень с горя, а оставались и строили свои дома.

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