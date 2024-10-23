mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 07:42

Published 23 октября, 07:42

Modified 23 октября, 08:05

Updated 23 октября, 08:05

Башкортостан пересмотрит правила приватизации

Башкирию надоело разбазаривать за копейки

23 октября 2024, 07:42
Фото: 1MI

Башкортостан пересмотрит правила приватизации

В регионе решили изменить «правила игры» на рынке госимущества, сообщает в среду, 23 октября, пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Депутаты Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан разработали законопроект, главная идея которого заключается в введении нового способа приватизации: продажа по минимально допустимой цене. Так хотят осечь возможность приобрести активы по заведомо не рыночной цене.

Как рассказал Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев, действующая пока система имеет свои недостатки. Ранее, если аукцион не состоялся, имущество выставлялось на продажу без указания цены.

— Эта лазейка позволяла недобросовестным участникам торгов предлагать любые суммы — вплоть до десяти рублей. В результате государство теряло значительные средства, а сам процесс напоминал лотерею для тех, кто желал приобрести госимущество, — отметил Константин Толкачев.

Планируется, что при введении поправок в закон, при продаже по минимально допустимой цене, цена будет устанавливаться на уровне 5% от первоначального предложения. Если же речь идет о крупных объектах стоимостью свыше 20 миллионов рублей, то минимальная цена составит уже 10%. Чтобы участвовать в торгах, претенденты обязаны будут внести задаток в размере 1% от начальной цены. А если они вдруг решат отказаться от сделки — их ждет штраф и потеря задатка.

Бизнесу раздали землю в Башкирии
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, четырём предприятиям Башкортостана без торгов выдали земли в разных муниципалитетах региона.

Читайте также:
В Башкирии накрыли сеть казиноИзвестный чиновник пойдёт под суд в БашкирииПогода в Башкирии готовит неприятности
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Торги#Аукцион#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Приватизация#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Константин Толкачев#Кумертау#Законопроект#Белебей#Курултай#Мелеуз#Штраф#Госсобрание#Цена#Государственное Собрание#Госимущество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика