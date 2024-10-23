Башкирию надоело разбазаривать за копейки

Posted 23 октября, 07:42
Published 23 октября, 07:42
Modified 23 октября, 08:05
Updated 23 октября, 08:05
Депутаты Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан разработали законопроект, главная идея которого заключается в введении нового способа приватизации: продажа по минимально допустимой цене. Так хотят осечь возможность приобрести активы по заведомо не рыночной цене.
Как рассказал Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев, действующая пока система имеет свои недостатки. Ранее, если аукцион не состоялся, имущество выставлялось на продажу без указания цены.
— Эта лазейка позволяла недобросовестным участникам торгов предлагать любые суммы — вплоть до десяти рублей. В результате государство теряло значительные средства, а сам процесс напоминал лотерею для тех, кто желал приобрести госимущество, — отметил Константин Толкачев.
Планируется, что при введении поправок в закон, при продаже по минимально допустимой цене, цена будет устанавливаться на уровне 5% от первоначального предложения. Если же речь идет о крупных объектах стоимостью свыше 20 миллионов рублей, то минимальная цена составит уже 10%. Чтобы участвовать в торгах, претенденты обязаны будут внести задаток в размере 1% от начальной цены. А если они вдруг решат отказаться от сделки — их ждет штраф и потеря задатка.
Как ранее сообщал Mkset, четырём предприятиям Башкортостана без торгов выдали земли в разных муниципалитетах региона.