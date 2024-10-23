Башкирию надоело разбазаривать за копейки

Планируется, что при введении поправок в закон, при продаже по минимально допустимой цене, цена будет устанавливаться на уровне 5% от первоначального предложения. Если же речь идет о крупных объектах стоимостью свыше 20 миллионов рублей, то минимальная цена составит уже 10%. Чтобы участвовать в торгах, претенденты обязаны будут внести задаток в размере 1% от начальной цены. А если они вдруг решат отказаться от сделки — их ждет штраф и потеря задатка.