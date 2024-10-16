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Posted 16 октября, 06:36

Published 16 октября, 06:36

Modified 16 октября, 11:42

Updated 16 октября, 11:42

Депутаты Башкирии отозвали закон против чайлдфри

Курултай сделал своё дело — Курултай может уходить

16 октября 2024, 06:36
Фото: Госсобрание — Курултай

Депутаты Башкирии отозвали закон против чайлдфри

Парламент Башкирии решил поддержать уже доработанный своими именитыми коллегами законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри, сообщает в среду, 16 октября, Госсобрание — Курултай Республики.

В последние годы вопрос о бездетности стал горячей темой для обсуждения в обществе. И вот, как стало известно, Государственное Собрание Республики Башкортостан приняло решение отозвать свой законопроект о запрете пропаганды чайлдфри, который был направлен в Государственную Думу.

Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что первоначальный законопроект уже выполнил свою задачу — привлек внимание к проблеме и стал основой для более глубокого анализа на федеральном уровне.

— Два года назад мы подняли эту тему, и развернулась общественная дискуссия, — сказал Толкачев.

Он также добавил, что законопроекты, разработанные группой сенаторов и депутатов во главе с Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, не просто дублируют башкирские инициативы, но и предлагают четкие правовые механизмы для решения этой проблемы.

В ближайшее время депутаты Госдумы планируют рассмотреть законопроекты о запрете распространения идеологии бездетности и введении штрафов за соответствующие нарушения. По словам Толкачева, законодатели не собираются вмешиваться в личные решения женщин и семей относительно рождения детей. Однако они обеспокоены тем, что пропаганда бездетной жизни может негативно сказаться на общественных ценностях и традициях.

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Как ранее сообщал Mkset, депутаты Республики решили взять под контроль шумные развлечения в жилых домах.

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