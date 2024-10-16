Курултай сделал своё дело — Курултай может уходить

В ближайшее время депутаты Госдумы планируют рассмотреть законопроекты о запрете распространения идеологии бездетности и введении штрафов за соответствующие нарушения. По словам Толкачева, законодатели не собираются вмешиваться в личные решения женщин и семей относительно рождения детей. Однако они обеспокоены тем, что пропаганда бездетной жизни может негативно сказаться на общественных ценностях и традициях.