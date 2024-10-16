Курултай сделал своё дело — Курултай может уходить

Posted 16 октября, 06:36
Published 16 октября, 06:36
Modified 16 октября, 11:42
Updated 16 октября, 11:42
В последние годы вопрос о бездетности стал горячей темой для обсуждения в обществе. И вот, как стало известно, Государственное Собрание Республики Башкортостан приняло решение отозвать свой законопроект о запрете пропаганды чайлдфри, который был направлен в Государственную Думу.
Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что первоначальный законопроект уже выполнил свою задачу — привлек внимание к проблеме и стал основой для более глубокого анализа на федеральном уровне.
— Два года назад мы подняли эту тему, и развернулась общественная дискуссия, — сказал Толкачев.
Он также добавил, что законопроекты, разработанные группой сенаторов и депутатов во главе с Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, не просто дублируют башкирские инициативы, но и предлагают четкие правовые механизмы для решения этой проблемы.
В ближайшее время депутаты Госдумы планируют рассмотреть законопроекты о запрете распространения идеологии бездетности и введении штрафов за соответствующие нарушения. По словам Толкачева, законодатели не собираются вмешиваться в личные решения женщин и семей относительно рождения детей. Однако они обеспокоены тем, что пропаганда бездетной жизни может негативно сказаться на общественных ценностях и традициях.
Как ранее сообщал Mkset, депутаты Республики решили взять под контроль шумные развлечения в жилых домах.