Когда кончится СВО — военный из Уфы

Posted 25 октября, 12:51
Published 25 октября, 12:51
Modified 25 октября, 12:59
Updated 25 октября, 12:59
Как стало известно, 25 октября в Уфе на 14-м пленарном заседании Госсобрания Республики Башкортостан прозвучали слова о ходе специальной военной операции (СВО). Полковник Михаил Блажевич, военный комиссар региона, уверенно заявил, что Россия скоро справится со всеми поставленными задачами и ожидает скорой победы. Его слова были поддержаны присутствием депутата Якова Кугубаева и упоминанием Алексея Локотченко, которые продлили свои контракты с Минобороны для участия в СВО.
— Мы уверены, что с такими людьми мы обязательно справимся со всеми поставленными задачами, — добавил Михаил Блажевич.
На заседании также было вручено удостоверение ветерана боевых действий Якову Кугубаеву. Стоит отметить, что по словам Константина Толкачева, председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан, более 40 депутатов различных уровней активно участвуют в специальной военной операции.
По данным федеральных СМИ, Президент России Владимир Путин 25 октября также высказался по поводу завершения СВО. В интервью Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости вести операцию с полной отдачей и не расслабляться.
— Мы не должны обращать внимание на рассуждения об усталости противника, — комментирует Президент России.