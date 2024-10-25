Когда кончится СВО — военный из Уфы

Как стало известно, 25 октября в Уфе на 14-м пленарном заседании Госсобрания Республики Башкортостан прозвучали слова о ходе специальной военной операции (СВО). Полковник Михаил Блажевич, военный комиссар региона, уверенно заявил, что Россия скоро справится со всеми поставленными задачами и ожидает скорой победы. Его слова были поддержаны присутствием депутата Якова Кугубаева и упоминанием Алексея Локотченко, которые продлили свои контракты с Минобороны для участия в СВО.