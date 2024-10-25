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Posted 25 октября, 12:51

Published 25 октября, 12:51

Modified 25 октября, 12:59

Updated 25 октября, 12:59

В Уфе озвучили ожидания окончания СВО

Когда кончится СВО — военный из Уфы

25 октября 2024, 12:51
Фото: Трансляция Государственного собрания РБ

В Уфе озвучили ожидания окончания СВО

На заседании Госсобрания Башкирии военный комиссар региона, полковник Михаил Блажевич, в пятницу, 25 октября, выразил свое мнение по поводу окончания СВО.

Как стало известно, 25 октября в Уфе на 14-м пленарном заседании Госсобрания Республики Башкортостан прозвучали слова о ходе специальной военной операции (СВО). Полковник Михаил Блажевич, военный комиссар региона, уверенно заявил, что Россия скоро справится со всеми поставленными задачами и ожидает скорой победы. Его слова были поддержаны присутствием депутата Якова Кугубаева и упоминанием Алексея Локотченко, которые продлили свои контракты с Минобороны для участия в СВО.

— Мы уверены, что с такими людьми мы обязательно справимся со всеми поставленными задачами, — добавил Михаил Блажевич.
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На заседании также было вручено удостоверение ветерана боевых действий Якову Кугубаеву. Стоит отметить, что по словам Константина Толкачева, председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан, более 40 депутатов различных уровней активно участвуют в специальной военной операции.

По данным федеральных СМИ, Президент России Владимир Путин 25 октября также высказался по поводу завершения СВО. В интервью Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости вести операцию с полной отдачей и не расслабляться.

— Мы не должны обращать внимание на рассуждения об усталости противника, — комментирует Президент России.
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