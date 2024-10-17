mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 09:23

Published 17 октября, 09:23

Modified 17 октября, 09:25

Updated 17 октября, 09:25

Мошенники атаковали депутатов Башкирии

Мошенники атаковали депутатов Башкирии

17 октября 2024, 09:23
Фото: Изображение Midjourney
Депутаты оказались под ударом кибермошенников, которые используют различные уловки для обмана, сообщает в четверг, 17 октября, пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан Константин Толкачев выступил с предупреждением. Он рассказал о том, что мошенники активизировались и начали массово атаковать депутатов и сотрудников Секретариата.

По словам Толкачева, злоумышленники используют мессенджеры для рассылки сообщений и звонков, пытаясь под различными предлогами заставить парламентариев перевести деньги.

— Это настоящая кибератака, — подчеркнул Константин Толкачев.

Мошенники не стесняются ссылаться на имя спикера и его коллег, используя темы, связанные с событиями на Украине и специальной военной операцией. Толкачев призвал всех проявлять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников. Он рекомендовал перепроверять информацию и быть осторожными при общении с незнакомыми номерами.

Влюбленная пенсионерка из Уфы лишилась ₽580000
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, виртуальный мошенник сыграл на чувствах 66-летней уфимки.

Читайте также:
Уфимцы не оценили подарок властейТройное ДТП в Уфе помогло полицииПроезд в Уфе подорожает до ₽80
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Деньги#Башкортостан#Мошенники#Россия#Украина#Депутаты#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Мессенджеры#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Константин Толкачев#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Госсобрание#Кибермошенники#Секретариат
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика