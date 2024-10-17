Мошенники атаковали депутатов Башкирии

Мошенники не стесняются ссылаться на имя спикера и его коллег, используя темы, связанные с событиями на Украине и специальной военной операцией. Толкачев призвал всех проявлять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников. Он рекомендовал перепроверять информацию и быть осторожными при общении с незнакомыми номерами.