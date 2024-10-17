Мошенники атаковали депутатов Башкирии

Posted 17 октября, 09:23
Published 17 октября, 09:23
Modified 17 октября, 09:25
Updated 17 октября, 09:25
Председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан Константин Толкачев выступил с предупреждением. Он рассказал о том, что мошенники активизировались и начали массово атаковать депутатов и сотрудников Секретариата.
По словам Толкачева, злоумышленники используют мессенджеры для рассылки сообщений и звонков, пытаясь под различными предлогами заставить парламентариев перевести деньги.
— Это настоящая кибератака, — подчеркнул Константин Толкачев.
Мошенники не стесняются ссылаться на имя спикера и его коллег, используя темы, связанные с событиями на Украине и специальной военной операцией. Толкачев призвал всех проявлять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников. Он рекомендовал перепроверять информацию и быть осторожными при общении с незнакомыми номерами.