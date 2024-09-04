Уфимский политик устроил дебош в самолете

Однако его «общение» не обошлось без скандала. Багаутдинов якобы начал приставать к пассажирам, угрожая связями и заявляя, что он гражданин Великобритании. Особенно его поведение возмутило родителей маленького ребенка, когда он слишком близко подошел к нему и якобы начал хватать его за руки.