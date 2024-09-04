Уфимский политик устроил дебош в самолете

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
На борт рейса из турецкого Бодрума в Москву, по словам очевидцев, мужчина заходил в самолет уже «навеселе» и быстро начал осушать бокалы с шампанским, после чего решил пообщаться с окружающими.
Однако его «общение» не обошлось без скандала. Багаутдинов якобы начал приставать к пассажирам, угрожая связями и заявляя, что он гражданин Великобритании. Особенно его поведение возмутило родителей маленького ребенка, когда он слишком близко подошел к нему и якобы начал хватать его за руки.
Когда пассажиры сделали замечание экс-депутату, тот ответил угрозами и хвастовством о своих связях. Он объяснил свое поведение тем, что у него родилась внучка и потребовал продолжения банкета, но персонал самолета отказался приносить коньяк.
По прилету в Москву ситуация только усугубилась. Полиция была вызвана в связи с мелким хулиганством. Предположительно, в отделении Багаутдинов попытался оправдаться, заявив, что его «споила» стюардесса, а сам он не при делах.
Теперь экс-депутату грозит арест до 16 суток или штраф в размере 1000 рублей за его выходки на борту самолета.