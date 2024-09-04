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Уфимский политик устроил дебош в самолете

Уфимский политик устроил дебош в самолете

4 сентября 2024, 11:04
Фото: 1MI
Экс-депутат Госсобрания Башкирии Наиль Багаутдинов стал героем скандала на международном рейсе, сообщает телеграм-канал «Mash».

На борт рейса из турецкого Бодрума в Москву, по словам очевидцев, мужчина заходил в самолет уже «навеселе» и быстро начал осушать бокалы с шампанским, после чего решил пообщаться с окружающими.

Однако его «общение» не обошлось без скандала. Багаутдинов якобы начал приставать к пассажирам, угрожая связями и заявляя, что он гражданин Великобритании. Особенно его поведение возмутило родителей маленького ребенка, когда он слишком близко подошел к нему и якобы начал хватать его за руки.

Когда пассажиры сделали замечание экс-депутату, тот ответил угрозами и хвастовством о своих связях. Он объяснил свое поведение тем, что у него родилась внучка и потребовал продолжения банкета, но персонал самолета отказался приносить коньяк.

По прилету в Москву ситуация только усугубилась. Полиция была вызвана в связи с мелким хулиганством. Предположительно, в отделении Багаутдинов попытался оправдаться, заявив, что его «споила» стюардесса, а сам он не при делах.

Теперь экс-депутату грозит арест до 16 суток или штраф в размере 1000 рублей за его выходки на борту самолета.

Пьяный уфимец устроил скандал в самолете
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