mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

Туристам выдадут гидов по пещерам Башкирии

Туристам выдадут гидов по пещерам Башкирии

18 июня 2024, 06:32
Фото: FreePik
Депутаты Башкирии решили закрепить проводников за всеми опасными маршрутами, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Авторы инициативы предложили нанимать профессионалов для сопровождения путешественников в горах, пещерах и на других опасных тропах. Спикер Константин Толкачев упомянул также, что на маршрутах повышенной сложности помимо «поддержки в виде сопровождения» появится особая маркировка.

Как пояснил председатель республиканского парламента, после принятия поправок необходимо будет определить и сам список локаций, к которым потребуется приставить инструкторов и экскурсоводов. Займется это региональное Минтуризма. Окончательно депутаты рассмотрят документ в июне этого года.

В Башкирии утвердили правила для туристов
Узнать подробнее

 — Внутренний туризм развивается, покорить гору или спуститься в пещеру в выходной для многих стало привычным делом. Важнейшая задача — сделать туристские тропы безопасными, — добавил Толкачёв.

В минувшем году общественный резонанс вызвала гибель 43-летнего туриста в горах Белорецкого района. Мужчина был участником марафона Русского географического общества. В какой-то момент во время пробежки спортсмен перестал выходить на связь и пропал. Mkset детально восстанавливал хронологию трагедии.

#Политика#Общество#Уфа#Башкортостан#Туризм#Чиновники#Парламент#Депутаты#Новости Башкирии#Природа#Курултай#Законы#Горы#Госсобрание
Подпишитесь
Репетиция апокалипсиса прошла в Башкирии
Сегодня, 05:01
Молния уничтожила отару овец в Башкирии
Сегодня, 05:30
Аномальная жара вынудила уфимцев спать на улице
Сегодня, 03:44
Упрямый пловец переполошил спасателей в Уфе
Сегодня, 05:01
Ураган сорвал крыши в Башкирии
Вчера, 17:31
Два ДТП унесли три жизни в Башкирии
Вчера, 18:23