Туристам выдадут гидов по пещерам Башкирии

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:56
Авторы инициативы предложили нанимать профессионалов для сопровождения путешественников в горах, пещерах и на других опасных тропах. Спикер Константин Толкачев упомянул также, что на маршрутах повышенной сложности помимо «поддержки в виде сопровождения» появится особая маркировка.
Как пояснил председатель республиканского парламента, после принятия поправок необходимо будет определить и сам список локаций, к которым потребуется приставить инструкторов и экскурсоводов. Займется это региональное Минтуризма. Окончательно депутаты рассмотрят документ в июне этого года.
— Внутренний туризм развивается, покорить гору или спуститься в пещеру в выходной для многих стало привычным делом. Важнейшая задача — сделать туристские тропы безопасными, — добавил Толкачёв.
В минувшем году общественный резонанс вызвала гибель 43-летнего туриста в горах Белорецкого района. Мужчина был участником марафона Русского географического общества. В какой-то момент во время пробежки спортсмен перестал выходить на связь и пропал. Mkset детально восстанавливал хронологию трагедии.