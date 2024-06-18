Туристам выдадут гидов по пещерам Башкирии

Как пояснил председатель республиканского парламента, после принятия поправок необходимо будет определить и сам список локаций, к которым потребуется приставить инструкторов и экскурсоводов. Займется это региональное Минтуризма. Окончательно депутаты рассмотрят документ в июне этого года.