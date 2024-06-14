Спикер Кулурая вошел в чёртову дюжину

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Председатель Госсобрания республики Конатнтин Толкачев занял 13 строчку в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ по итогам мая текущего года.
Отмечается, что ведущие позиции майского медиарейтинга заняли председатель Государственного совета республики Крым В. Константинов, председатель Заксобрания Санкт-Петербурга А. Бельский и Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Ранее в Башкирии приняли закон, утверждающий новые льготы для школьников. Уже с начала осени в этом году они смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом — им будут две поездки ежедневно в будни. Как отметил Константин Толкачев, деньги на данную инициативу возьмут из бюджета региона.