Спикер Кулурая вошел в чёртову дюжину

Ранее в Башкирии приняли закон, утверждающий новые льготы для школьников. Уже с начала осени в этом году они смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом — им будут две поездки ежедневно в будни. Как отметил Константин Толкачев, деньги на данную инициативу возьмут из бюджета региона.