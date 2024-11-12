mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 16:58

Published 12 ноября, 16:58

Modified 12 ноября, 18:45

Updated 12 ноября, 18:45

На повестке Курултая: жалобы на чиновников, дефицитный бюджет и онкобольные дети

На повестке Курултая: жалобы на чиновников, дефицитный бюджет и онкобольные дети

12 ноября 2024, 16:58
Фото: mkset.ru.
Сюжет
Дети
Парламент Башкирии в среду, 13 ноября, проведёт три заседания профильных комитетов Госсобрания — рассказываем, что будут обсуждать депутаты.

В середине недели заседания проведут комитеты по здравоохранению, а также развитию институтов гражданского общества и госстроительству.

На повестке, главным образом, будет стоять проект бюджета Башкирии на 2025 год. Ранее Mkset сообщал о том, что согласно предварительным итогам, дефицит казны региона составил порядка ₽15,4 млрд. Кроме того, парламентарии обсудят внесённый Радием Хабировым прогноз социально-экономического развития Башкирии в 2026/27 годах.

Бюджет Башкирии останется «минусовым»
Узнать подробнее

Народные избранники также проголосуют за 12 законопроектов и заслушают доклады на темы оказания медпомощи больным онкологией детям и обращениях граждан к властям. В повестке заседаний также имеется пункт «разное», означающий решение организационных вопросов.

Читайте также:
На повестке Курултая: бюджетные деньги, курятники и горыНа повестке у Толкачёва: рыбалка и электропастухиСегодня в Уфе: мобилизация женщин, башкирский Сайлент Хилл и новый соратник Хабирова
#Политика#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Дети#Башкортостан#Бюджет#Чиновники#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здравоохранение#Салават#Нефтекамск#Онкология#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Дефицит#Законопроекты#Госсобрание#Социально-экономическое развитие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика