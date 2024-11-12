На повестке Курултая: жалобы на чиновников, дефицитный бюджет и онкобольные дети

На повестке, главным образом, будет стоять проект бюджета Башкирии на 2025 год. Ранее Mkset сообщал о том, что согласно предварительным итогам, дефицит казны региона составил порядка ₽15,4 млрд. Кроме того, парламентарии обсудят внесённый Радием Хабировым прогноз социально-экономического развития Башкирии в 2026/27 годах.