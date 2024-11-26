Депутат Курултая Башкирии уходит на СВО

Posted 26 ноября, 09:07
Published 26 ноября, 09:07
Modified 26 ноября, 09:18
Updated 26 ноября, 09:18
Рамзия Каримова, депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан и известный тележурналист, присоединилась к отряду волонтеров-женщин, которые направляются в военный госпиталь для оказания помощи медикам и ухода за ранеными.
— Как только появилась инициатива для женщин помогать раненым, она сразу записалась в число желающих. Несмотря на то что не попала в первый отряд, сейчас она отправляется туда, где её помощь действительно нужна, — комментирует председатель Государственного Собрания Константин Толкачев.
Как стало известно, работа волонтёров осуществляется на добровольных началах. Женщины отправляются в зону СВО без оплаты, используя свои выходные и личные средства для поездки в зону конфликта.
— Я работаю журналистом, у меня нет возможности пожертвовать серьезную сумму денег, но я могу помочь личным вниманием и заботой. Понимаю, что все может случиться, территория непредсказуемая, но верю, что все будет хорошо, — рассказала Рамзия Каримова.
Как ранее сообщал Mkset, лейтенант Никита Петров из Хайбулинского района проявил мужество в ходе специальной военной операции.