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Posted 26 ноября, 09:07

Published 26 ноября, 09:07

Modified 26 ноября, 09:18

Updated 26 ноября, 09:18

Депутат Курултая Башкирии уходит на СВО

Депутат Курултая Башкирии уходит на СВО

26 ноября 2024, 09:07
Фото: tg/Госсобрание-Курултай.
Депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан Рамзия Каримова отправляется в зону специальной военной операции, сообщает во вторник, 26 ноября, пресс-служба Госсобрания — Курултая.

Рамзия Каримова, депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан и известный тележурналист, присоединилась к отряду волонтеров-женщин, которые направляются в военный госпиталь для оказания помощи медикам и ухода за ранеными.

— Как только появилась инициатива для женщин помогать раненым, она сразу записалась в число желающих. Несмотря на то что не попала в первый отряд, сейчас она отправляется туда, где её помощь действительно нужна, — комментирует председатель Государственного Собрания Константин Толкачев.

Как стало известно, работа волонтёров осуществляется на добровольных началах. Женщины отправляются в зону СВО без оплаты, используя свои выходные и личные средства для поездки в зону конфликта.

— Я работаю журналистом, у меня нет возможности пожертвовать серьезную сумму денег, но я могу помочь личным вниманием и заботой. Понимаю, что все может случиться, территория непредсказуемая, но верю, что все будет хорошо, — рассказала Рамзия Каримова.
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Как ранее сообщал Mkset, лейтенант Никита Петров из Хайбулинского района проявил мужество в ходе специальной военной операции.

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