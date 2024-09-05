Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Команда, выступающая в Национальной молодежной хоккейной лиге (НМХЛ), объявила о новшествах в своем тренерском штабе в лице нового тренера по физподготовке.
Джеффу Монсону, которому исполнилось 53 года, уже удалось добиться значительных успехов в карьере бойца. За свою историю он одержал 60 побед при 26 поражениях и 2 ничьих в смешанных единоборствах.
Интересно отметить, что в 2023 году Монсон принял решение отказаться от гражданства США и стал гражданином России. Это событие совпало с его активным участием в жизни страны: он был избран депутатом Госсобрания Башкирии от партии «Единая Россия».
Пресс-служба клуба «Гранит-Чехов» выразила уверенность в том, что опыт Монсона будет способствовать развитию команды. В их сообщении говорится: «Рады приветствовать Джеффа Монсона в наших рядах! Вместе вперед к новым вершинам и победам!»