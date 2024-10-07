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Posted 7 октября, 08:00

Published 7 октября, 08:00

Modified 7 октября, 08:55

Updated 7 октября, 08:55

Налоговые льготы продляют в Башкортостане

Башкирия потеряет ₽378 млн на IT

7 октября 2024, 08:00
Фото: 1MI

Налоговые льготы продляют в Башкортостане

В регионе обсуждают продление налоговых льгот для IT-компаний, сообщает Госсобрание — Курултай Республики в понедельник, 7 октября.

Депутаты Башкирии готовятся рассмотреть законопроект, который продлит налоговые льготы для IT-компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения. Как сообщает Председатель Госсобрания Константин Толкачев, речь идет о продлении действующих пониженных ставок налога до конца 2027 года.

Согласно действующему законодательству, IT-компании могут пользоваться льготами, уплачивая всего 1% с доходов или 5% с прибыли вместо стандартных 6% и 15%. Однако, чтобы получить эти преимущества, компании должны соответствовать определенным условиям: отсутствие задолженности по налогам и сборам, а также соблюдение требований к структуре доходов. Важно, чтобы более 70% всех доходов компании приходилось на IT-деятельность.

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Толкачев подчеркивает, что IT-индустрия — одна из самых быстрорастущих отраслей экономики. Государственная поддержка необходима для того, чтобы не только замещать ушедшие с рынка программные продукты, но и развивать новые технологии.

Однако стоит отметить, что продление льгот обернется значительными потерями для бюджета. По расчетам, в 2025–2027 годах выпадающие доходы составят около 378 миллионов рублей. Из этой суммы 122 миллиона рублей придется на республиканский бюджет. Несмотря на это, власти надеются компенсировать эти потери ростом поступлений от налога на доходы физических лиц.

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