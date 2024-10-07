Башкирия потеряет ₽378 млн на IT

Согласно действующему законодательству, IT-компании могут пользоваться льготами, уплачивая всего 1% с доходов или 5% с прибыли вместо стандартных 6% и 15%. Однако, чтобы получить эти преимущества, компании должны соответствовать определенным условиям: отсутствие задолженности по налогам и сборам, а также соблюдение требований к структуре доходов. Важно, чтобы более 70% всех доходов компании приходилось на IT-деятельность.