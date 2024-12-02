Сегодня в Уфе: прямая линия с Хабировым и «Скайнет» на службе депутатов

Posted 2 декабря, 19:00
Published 2 декабря, 19:00
Modified 2 декабря, 19:27
Updated 2 декабря, 19:27
В Уфе во вторник, 3 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью — небольшой мокрый снег, днём же без существенных осадков. Ветер — юго-западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1°C… -3°C, днем около 0°C.
Согласно расписанию «Уфаводоканала», на вторник, 3 декабря, снабжающая организация планирует одно отключение воды. Оно затронет Кировский район Уфы, а именно:
Всего: шесть жилых домов, детсад №138, здание Молодёжного театра, здание Управления по делам архивов РБ.
Глава Башкирии Радий Хабиров в прямом эфире собирается ответить на вопросы граждан во вторник, 3 декабря, в 19:00.
Прошлая трансляция проходила в ноябре 2023 года, тогда она длилась почти четыре часа. Впервые «Прямая линия» тогда сопровождалась сурдопереводом. Не исключено, что к этой практике власти прибегнут и в 2024 году. Темами минувшей трансляции были выборы 2024 года, юбилей Уфы, поддержка участников СВО и набор стандартных для всех регионов социальных проблем.
Вести трансляцию «Прямой линии» будут местные телеканалы — «БСТ», UTV, «Вся Уфа», «Башкортостан 24», «Салям» и другие. Посмотреть прямой эфир также можно будет в соцсетях Хабирова — в Vk и «Одноклассниках».
Задать вопрос можно через портал «Госуслуги», сайт главы Башкирии и через Telegram-бот.
Пока Хабиров готовится к «Прямой линии», глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев во вторник, 3 декабря, проведёт оперативное совещание с коллегами.
Помимо общих вопросов городского хозяйства, рассмотреть чиновники собираются ещё несколько тем — в частности, работу спецтехники и снегоплавильных пунктов города.
На повестке властей Уфы также будет стоять вопрос закрытия сезона речной навигации, а также его итоги. Кроме того, чиновники обсудят работу Центра поддержки участников СВО и их детей. Завершающими темами станут уплата имущественных налогов населением и итоги участия образовательных учреждений Уфы в грантовых конкурсах.
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