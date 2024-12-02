Сегодня в Уфе: прямая линия с Хабировым и «Скайнет» на службе депутатов

Прошлая трансляция проходила в ноябре 2023 года, тогда она длилась почти четыре часа. Впервые «Прямая линия» тогда сопровождалась сурдопереводом. Не исключено, что к этой практике власти прибегнут и в 2024 году. Темами минувшей трансляции были выборы 2024 года, юбилей Уфы, поддержка участников СВО и набор стандартных для всех регионов социальных проблем.