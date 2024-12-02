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Posted 2 декабря, 19:00

Published 2 декабря, 19:00

Modified 2 декабря, 19:27

Updated 2 декабря, 19:27

Сегодня в Уфе: прямая линия с Хабировым и «Скайнет» на службе депутатов

Сегодня в Уфе: прямая линия с Хабировым и «Скайнет» на службе депутатов

2 декабря 2024, 19:00
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram.
Сюжет
Радий Хабиров
Рассказываем всё, что нужно знать ко вторнику, 3 декабря.

Погода в Уфе

В Уфе во вторник, 3 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью — небольшой мокрый снег, днём же без существенных осадков. Ветер — юго-западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1°C… -3°C, днем около 0°C.

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Отключения воды в Уфе

Согласно расписанию «Уфаводоканала», на вторник, 3 декабря, снабжающая организация планирует одно отключение воды. Оно затронет Кировский район Уфы, а именно:

  • ул.Ленина 47/49, 51,59;
  • ул.Ленина 60;
  • ул.Революционная 18/20;
  • ул.Ленина 37/1;
  • ул.Ленина 37;
  • ул.Ленина 62;
  • ул.Революционная 18/1.

Всего: шесть жилых домов, детсад №138, здание Молодёжного театра, здание Управления по делам архивов РБ.

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Прямая линия с Хабировым

Глава Башкирии Радий Хабиров в прямом эфире собирается ответить на вопросы граждан во вторник, 3 декабря, в 19:00.

Прошлая трансляция проходила в ноябре 2023 года, тогда она длилась почти четыре часа. Впервые «Прямая линия» тогда сопровождалась сурдопереводом. Не исключено, что к этой практике власти прибегнут и в 2024 году. Темами минувшей трансляции были выборы 2024 года, юбилей Уфы, поддержка участников СВО и набор стандартных для всех регионов социальных проблем.

Вести трансляцию «Прямой линии» будут местные телеканалы — «БСТ», UTV, «Вся Уфа», «Башкортостан 24», «Салям» и другие. Посмотреть прямой эфир также можно будет в соцсетях Хабирова — в Vk и «Одноклассниках».

Задать вопрос можно через портал «Госуслуги», сайт главы Башкирии и через Telegram-бот.

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На повестке у Мавлиева

Пока Хабиров готовится к «Прямой линии», глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев во вторник, 3 декабря, проведёт оперативное совещание с коллегами.

Помимо общих вопросов городского хозяйства, рассмотреть чиновники собираются ещё несколько тем — в частности, работу спецтехники и снегоплавильных пунктов города.

На повестке властей Уфы также будет стоять вопрос закрытия сезона речной навигации, а также его итоги. Кроме того, чиновники обсудят работу Центра поддержки участников СВО и их детей. Завершающими темами станут уплата имущественных налогов населением и итоги участия образовательных учреждений Уфы в грантовых конкурсах.

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Салават Юлаев на ₽1000

Банк России до 12 декабря продолжает голосование за дизайн новой банкноты номиналом ₽1000. К вечеру 2 декабря продолжает лидировать скоростной теплоход «Метеор», обгоняя памятник Салавату Юлаеву на свыше 8 000 голосов. Отдать свой голос можно на сайте Центробанка.

Если тенденция не изменится, жители Башкирии скоро не смогут любоваться памятником даже на бумаге — власти Башкирии уже собираются снять скульптуру с постамента для реставрации. Скрашивать отсутствие символа Башкирии на привычном месте могло хотя бы его изображение на купюрах, однако и этой мечте сбыться, судя по всему, не суждено.

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Нейросеть поможет думать депутатам Башкирии

Председатель Госсобрания — Курултая Константин Толкачев поручил создать рабочую группу, которая займется внедрением искусственного интеллекта в работу депутатов. Задача новоиспеченной группы — изучить лучшие примеры, где искусственный интеллект уже помогает делать жизнь проще и лучше. Затем группа должна придумать, как внедрить нейросеть в работу Госсобрания.

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