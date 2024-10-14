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Posted 14 октября, 06:51

Published 14 октября, 06:51

Modified 14 октября, 11:24

Updated 14 октября, 11:24

Новый закон обсуждают в Башкирии

В Башкирии депутаты взялись за ночной разгул

14 октября 2024, 06:51
Фото: 1MI

Новый закон обсуждают в Башкирии

Депутаты Республики решили взять под контроль шумные развлечения в жилых домах, сообщает в понедельник, 14 октября, пресс-служба Госсобрания — Курултая.

Как стало известно, на предварительное рассмотрение в Совет законодателей России был направлен проект федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации».

По словам Председателя Государственного Собрания Константина Толкачева, законопроект касается порядка открытия компьютерных, игровых и развлекательных центров в жилых домах. Предполагается, что такие заведения смогут открываться только с согласия жильцов, которое должно подтверждаться протоколом общего собрания собственников помещений.

Инициатива разработана в ответ на многочисленные обращения граждан, которые жалуются на шум, громкую музыку и мусор, возникающие из-за работы развлекательных заведений.

— Законопроект защищает права жильцов не только на этапе принятия решения об открытии заведения, но и во время его работы, — добавил Константин Толкачев.

Если закон будет принят, действующие клубы также должны будут получить согласие собственников помещений в течение полугода для продолжения своей деятельности.

Как сообщают в пресс-службе Госсобрания Республики, законопроект направлен в Комиссию Совета законодателей по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. После получения положительного заключения он будет внесен в Государственную Думу.

Как ранее сообщал Mkset, парламентарии на федеральном уровне обсуждают повышение выплат материнского капитала в 2025 году.

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