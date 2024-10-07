На повестке у Толкачёва: рыбалка и электропастухи

«О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях» (второе чтение и в целом).

«О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Республики Башкортостан „Об обеспечении доступа к информации о деятельности мировых судей Республики Башкортостан“ (второе чтение и в целом).

«Об организации нотариальной деятельности в Республике Башкортостан» (второе чтение и в целом).

«Об организации дорожного движения в Республике Башкортостан и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан» (первое чтение)

Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Республике Башкортостан» (первое чтение)

«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» (до официального внесения в ГД ФС РФ на заключение в СОЗД)

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан» (второе чтение)

«О физической культуре и спорте в Республике Башкортостан» (второе чтение)

«О молодежной политике в Республике Башкортостан»

«О развитии сельского хозяйства в Республике Башкортостан» (внесение и первое чтение)

О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в Республике Башкортостан» (внесение и первое чтение)