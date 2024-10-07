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Posted 7 октября, 16:14

Published 7 октября, 16:14

Modified 7 октября, 18:51

Updated 7 октября, 18:51

На повестке у Толкачёва: рыбалка и электропастухи

На повестке у Толкачёва: рыбалка и электропастухи

7 октября 2024, 16:14
Фото: «Единая Россия» Башкортостан
Сюжет
Экология
Парламент Башкирии во вторник, 8 октября, запланировал очередное заседание, на котором будут рассмотрены ряд законопроектов и различных вопросов — Mkset стали известны детали депутатской повестки.

Как сообщили редакции в пресс-служба башкортостанского Курултая, заседания в течение дня проведут в разное время пять профильных комитетов Госсобрания: по бюджетной политике, природопользованию, культуре, жилищной политике и общественной безопасности.

  • Так, в ходе заседания будут рассмотрены кандидатуры девяти мировых судей, а также двух представителей в квалификационные комиссии при Адвокатской палате. Комитет по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам должен будет также дежурно отчитаться об исполнении закона о защите население от ЧС.

Депутаты, кроме того, проголосуют за ряд поправок в законодательство:

  • «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях» (второе чтение и в целом).

  • «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Республики Башкортостан „Об обеспечении доступа к информации о деятельности мировых судей Республики Башкортостан“ (второе чтение и в целом).

  • «Об организации нотариальной деятельности в Республике Башкортостан» (второе чтение и в целом).

  • «Об организации дорожного движения в Республике Башкортостан и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан» (первое чтение)

  • Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Республике Башкортостан» (первое чтение)

  • «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» (до официального внесения в ГД ФС РФ на заключение в СОЗД)

  • «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан» (второе чтение)

  • «О физической культуре и спорте в Республике Башкортостан» (второе чтение)

  • «О молодежной политике в Республике Башкортостан»

  • «О развитии сельского хозяйства в Республике Башкортостан» (внесение и первое чтение)

  • О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в Республике Башкортостан» (внесение и первое чтение)

  • О внесении изменений в Экологический кодекс Республики Башкортостан» (внесение и первое чтение)

— Спикер Башкирии Константин Толкачёв и другие депутаты также заслушают доклад о расширении механизмов жилой застройки в контексте сноса аварийного жилья. Помимо этого, перед Курултаем отчитаются об изменениях в составе башкортостанского экспертного совета по благоустройству.

— Комитет по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту должен будет доложить о том, как исполняет закон о защите объектов культурного наследия.

— Комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию, в частности, отчитается о проблеме использования «электропастухов» в сельском хозяйстве — специальной конструкции из генератора импульсов, проволов и изолятора, предназначенных для ограждения территории выпаса домашнего скота.

Башкирия потеряет ₽378 млн на IT
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Ранее Mkset сообщал о том, что башкортостанские депутаты намерены рассмотреть продление налоговых льгот для IT-компаний. Обойтись инициатива региону может в ₽378 млн.

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