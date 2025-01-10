Женщина и дети разбились в аварии в Уфе

Столкновение иномарок произошло около 21:00 в четверг, 9 января, на Бирском тракте в Уфе. Первый участник ДТП — машина «Киа Рио». Иномаркой управлял пенсионер, 73-летний мужчина. Он держал путь в сторону Чекмагушевской улицы. Пожилой водитель не справился с управлением, его иномарка вылетела на полосу встречного движения. Там «Киа Рио» врезалась в «Киа Соул».