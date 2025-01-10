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Posted 10 января, 05:21

Published 10 января, 05:21

Modified 10 января, 05:23

Updated 10 января, 05:23

Женщина и дети разбились в аварии в Уфе

Женщина и дети разбились в аварии в Уфе

10 января 2025, 05:21
Фото: ГАИ Уфы.
Сюжет
Дети
На городских улицах столкнулись два легковых автомобиля «Киа», сообщает в пятницу, 10 января, ГАИ Уфы.

Столкновение иномарок произошло около 21:00 в четверг, 9 января, на Бирском тракте в Уфе. Первый участник ДТП — машина «Киа Рио». Иномаркой управлял пенсионер, 73-летний мужчина. Он держал путь в сторону Чекмагушевской улицы. Пожилой водитель не справился с управлением, его иномарка вылетела на полосу встречного движения. Там «Киа Рио» врезалась в «Киа Соул».

— В результате дорожной аварии пострадали трое пассажиров «Киа Рио». Водитель травм не получил, — отметили в ГАИ Уфы. — Проводится расследование всех обстоятельств дорожной аварии.

В автоинспекции уточнили, что пострадавшие — женщина и дети. В потерявшей контроль «Киа Рио» ехали 44-летняя женщина и двое детей, 9-ти и 12-ти лет. Их экстренного госпитализировали в больницу. Оказалось, что серьезных травм пассажиры не получили. После осмотра медики отправили пострадавших в ДТП домой.

Фото: ГАИ Уфы
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