В Уфе спасли из огня бездомных

Как сообщили сотрудники МЧС, из тоннеля на свежий воздух с помощью спецоборудования вытащили двух человек, 67-ми и 36-летнего мужчин. Вероятнее всего, граждане не имеют постоянного места жительства и перебираются в зимний сезон на теплотрассе. Обоих пострадавших экстренно госпитализировали в больницу с ожогами различной степени тяжести.