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Posted 28 января, 11:21

Published 28 января, 11:21

Modified 28 января, 12:19

Updated 28 января, 12:19

В Уфе спасли из огня бездомных

В Уфе спасли из огня бездомных

28 января 2025, 11:21
Фото: МЧС Башкортостана.
Два бомжа обгорели во время пожара на уфимской теплотрассе, сообщили в МЧС Башкортостана во вторник, 28 января.

В Уфе на улице Трамвайной подземный тоннель одной из городских теплотрасс оказался охвачен огнем утром во вторник, 28 января. Прибывшие на место спасатели потушили горевший на площади пяти квадратных метров мусор. Среди него оказались люди.

Фото: МЧС Башкортостана

Как сообщили сотрудники МЧС, из тоннеля на свежий воздух с помощью спецоборудования вытащили двух человек, 67-ми и 36-летнего мужчин. Вероятнее всего, граждане не имеют постоянного места жительства и перебираются в зимний сезон на теплотрассе. Обоих пострадавших экстренно госпитализировали в больницу с ожогами различной степени тяжести.

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