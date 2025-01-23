Бойня торгашей на рынке закончилась реальным сроком в Башкирии

Posted 23 января, 13:01
Published 23 января, 13:01
Modified 23 января, 17:44
Updated 23 января, 17:44
В сентябре 2023 года на «Орджоникидзевской базе» в уфимской Черниковке произошла настоящая бойня. Началось всё просто: двое восточных мужчин что-то не поделили и громко повздорили. Однако, одному из них словесного скандала оказалось мало. Тогда мужчина собрал «отряд», вооруженный всем, что попалось под руку. В ход пошли пистолеты, топоры, тесаки. «Решалы» вернулись на рынок и устроили побоище среди белого дня.
Оппонентов, как видно на кадрах с камер видеонаблюдения, застали врасплох: оказать достойное сопротивление машущим топорами обидчикам мужчины не смогли. В результате бойни шестеро человек экстренно госпитализировали — одному из них пробили череп.
Следком Башкортостана завел уголовное дело за хулиганство с применением оружия группой лиц по предварительному сговору. В четверг, 22 января, на скамье подсудимых оказались два «дровосека» — Вышегуров С. и Даурбеков В. Оба мужчины — спортсмены-дзюдоисты, чемпионы России и призеры еврокубков.
Суд признал вину мужчин и приговорил к трем годам, а также к трем годам и двум месяцам колонии общего режима. Пока продолжается уголовное расследование о покушении на убийство и хулиганство в отношении остальных участников побоища.