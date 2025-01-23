Бойня торгашей на рынке закончилась реальным сроком в Башкирии

В сентябре 2023 года на «Орджоникидзевской базе» в уфимской Черниковке произошла настоящая бойня. Началось всё просто: двое восточных мужчин что-то не поделили и громко повздорили. Однако, одному из них словесного скандала оказалось мало. Тогда мужчина собрал «отряд», вооруженный всем, что попалось под руку. В ход пошли пистолеты, топоры, тесаки. «Решалы» вернулись на рынок и устроили побоище среди белого дня.