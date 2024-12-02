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Posted 1 декабря, 21:56

Published 1 декабря, 21:56

Modified 1 декабря, 21:58

Updated 1 декабря, 21:58

В Башкирии погиб водитель Renault

В Башкирии погиб водитель Renault

1 декабря 2024, 21:56
Фото: ГАИ РБ.
ДТП с трагическим исходом случилось в Караидельском районе Республики Башкортостан — сообщает ГАИ региона.

На трассе столкнулись два автомобиля — «Лада Гранта» и «Рено Сандеро». По данным ГАИ, водитель отечественной легковушки не справился с управленим и допустил лобовую аварию.

Ехавший за рулём «Гранты» — 22-летний молодой человек — получил различные травмы. За рулём «Рено» находился 65-летний пенсионер, он погиб на месте.

Иномарка отправила в больницу троих детей в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии из-за съезда иномарки в кювет попали в больницу трое детей.

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