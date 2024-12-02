В Башкирии погиб водитель Renault

Posted 1 декабря, 21:56
Published 1 декабря, 21:56
Modified 1 декабря, 21:58
Updated 1 декабря, 21:58
На трассе столкнулись два автомобиля — «Лада Гранта» и «Рено Сандеро». По данным ГАИ, водитель отечественной легковушки не справился с управленим и допустил лобовую аварию.
Ехавший за рулём «Гранты» — 22-летний молодой человек — получил различные травмы. За рулём «Рено» находился 65-летний пенсионер, он погиб на месте.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии из-за съезда иномарки в кювет попали в больницу трое детей.