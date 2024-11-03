«Патриот» влетел в «Оку» — есть жертвы

ДТП с погибшим и пострадавшими произошло около 15:00 в воскресенье, 3 ноября, на 1 306 км федеральной трассы «Урал» в Туймазинском районе Башкортостана. Там столкнулись «УАЗ Патриот» под управлением 72-летнего водителя и «Ока», за рулем которой сидел 68-летний мужчина. Для второго ДТП оказалось фатальным.