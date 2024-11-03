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Posted 3 ноября, 15:18

Published 3 ноября, 15:18

Modified 3 ноября, 15:27

Updated 3 ноября, 15:27

Водитель «Оки» погиб в лобовом ДТП в Башкортостане

«Патриот» влетел в «Оку» — есть жертвы

3 ноября 2024, 15:18
Фото: mkset.ru.

Водитель «Оки» погиб в лобовом ДТП в Башкортостане

Смертельная дорожная авария произошла днем в воскресенье, 3 ноября, в Туймазинском районе Башкирии, сообщает региональная ГАИ.

ДТП с погибшим и пострадавшими произошло около 15:00 в воскресенье, 3 ноября, на 1 306 км федеральной трассы «Урал» в Туймазинском районе Башкортостана. Там столкнулись «УАЗ Патриот» под управлением 72-летнего водителя и «Ока», за рулем которой сидел 68-летний мужчина. Для второго ДТП оказалось фатальным.

Предварительно, причиной аварии стало лобовое столкновение: «УАЗ Патриот» внезапно вырулил на полосу встречного движения. В аварии погиб водитель «Оки» и пострадали его пассажиры, среди них — ребёнок. Они экстренно отправлены в больницу.

— Водитель «Оки» скончался на месте ДТП, его 12-летний и 65-летний пассажиры были госпитализированы, — указано в сообщении ГАИ Республики Башкортостан. — Устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии.
Видео: ГАИ РБ
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Напомним, ранее под Уфой на железной дороге сошли с пути 22 грузовых вагона. Авария не сказалась на графике пассажирских составов в Башкирии. Погибших и пострадавших не зарегистрировано.

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