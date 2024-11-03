«Патриот» влетел в «Оку» — есть жертвы

Posted 3 ноября, 15:18
Published 3 ноября, 15:18
Modified 3 ноября, 15:27
Updated 3 ноября, 15:27
ДТП с погибшим и пострадавшими произошло около 15:00 в воскресенье, 3 ноября, на 1 306 км федеральной трассы «Урал» в Туймазинском районе Башкортостана. Там столкнулись «УАЗ Патриот» под управлением 72-летнего водителя и «Ока», за рулем которой сидел 68-летний мужчина. Для второго ДТП оказалось фатальным.
Предварительно, причиной аварии стало лобовое столкновение: «УАЗ Патриот» внезапно вырулил на полосу встречного движения. В аварии погиб водитель «Оки» и пострадали его пассажиры, среди них — ребёнок. Они экстренно отправлены в больницу.
— Водитель «Оки» скончался на месте ДТП, его 12-летний и 65-летний пассажиры были госпитализированы, — указано в сообщении ГАИ Республики Башкортостан. — Устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии.
Напомним, ранее под Уфой на железной дороге сошли с пути 22 грузовых вагона. Авария не сказалась на графике пассажирских составов в Башкирии. Погибших и пострадавших не зарегистрировано.