Пьяный водитель «Шкода Ети» уронил столб в Уфе

Автомобильная авария случилась около четырех утра в четверг, 9 января, возле дома №34 по улице 50-летия Октября в Уфе. Там в ДТП попал автомобиль «Шкода Ети». За рулём иномарки находился 35-летний уфимец. Он врезался в информационный столб. Тумба выстояла, а вот иномарка перевернулась и превратилась в груду металла.