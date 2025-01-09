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Posted 9 января, 04:31

Published 9 января, 04:31

Modified 9 января, 04:33

Updated 9 января, 04:33

В Уфе перевернулась «Шкода Ети»

Пьяный водитель «Шкода Ети» уронил столб в Уфе

9 января 2025, 04:31
Фото: ГАИ Уфы.

В Уфе перевернулась «Шкода Ети»

Очередное пьяное ДТП произошло на дорогах Уфы рано утром в четверг, 9 января, сообщает городская Госавтоинспекция.

Автомобильная авария случилась около четырех утра в четверг, 9 января, возле дома №34 по улице 50-летия Октября в Уфе. Там в ДТП попал автомобиль «Шкода Ети». За рулём иномарки находился 35-летний уфимец. Он врезался в информационный столб. Тумба выстояла, а вот иномарка перевернулась и превратилась в груду металла.

— В ДТП пострадали водитель и его 27-летняя пассажирка. Оба пострадавших были экстренного госпитализированы с травмами в учреждение здравоохранения, — сообщает ГАИ Уфы.

Как выяснилось после аварии, имело место пьяное ДТП. Медики провели освидетельствование поступившего к ним водителя. Они выяснили, что мужчина употреблял алкоголь. Результат экспресс-исследования показал 1,735 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. Это практически бессознательное состояние.

— На мужчину составлен протокол за нарушение ПДД. Его автомобиль отправлен на штрафстоянку, — добавили в ГАИ Уфы.
Фото: ГАИ Уфы
Уфа встала в будничные пробки
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Напомним, утром в четверг, 9 января, Уфа начала рабочий год с огромных пробок.

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