Массовое отравление в Уфе — что известно к этому часу

Posted 4 ноября, 18:28
Published 4 ноября, 18:28
Modified 4 ноября, 18:34
Updated 4 ноября, 18:34
Роспотребнадзор проводит проверку в рамках расследования группового случая кишечной инфекции среди работников Уфимского завода. По данным Mkset, речь идет о массовом отравлении у сотрудников ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение».
Как сообщают санитарные врачи, с 3 ноября Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан проводит санитарно-эпидемиологическое расследование выявленных случаев. Центр гигиены и эпидемиологии исследует пробы пищевой продукции и сырья, а персонал проходит обследование.
— Санитарное состояние объекта также проверяется. Временно приостановлена деятельность пищеблока и буфета до выяснения всех обстоятельств. Угроза распространения инфекции отсутствует. Эпидемиологическое расследование продолжается, и ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора, — указано в сообщении ведомства.
Тем временем по региональному сегменту соцсетей ходят пересылаемые сообщения насчет отправления в Уфе. Так, авторы указывают, что источником недомогания могла быть как и столовая предприятия, так и буфет. Есть данные о кишечной палочке и госпитализированных в тяжелом состоянии. Случившееся именуют диверсией.