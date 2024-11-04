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Posted 4 ноября, 18:28

Published 4 ноября, 18:28

Modified 4 ноября, 18:34

Updated 4 ноября, 18:34

Уфимцы госпитализированы с массовым отравлением

Массовое отравление в Уфе — что известно к этому часу

4 ноября 2024, 18:28
Фото: 1MI.

Уфимцы госпитализированы с массовым отравлением

Санитарные врачи начали расследование причин резкого недомогания сотрудников местного предприятия, сообщает в воскресенье, 4 ноября, Роспотребнадзор Башкирии.

Роспотребнадзор проводит проверку в рамках расследования группового случая кишечной инфекции среди работников Уфимского завода. По данным Mkset, речь идет о массовом отравлении у сотрудников ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение».

Как сообщают санитарные врачи, с 3 ноября Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан проводит санитарно-эпидемиологическое расследование выявленных случаев. Центр гигиены и эпидемиологии исследует пробы пищевой продукции и сырья, а персонал проходит обследование.

— Санитарное состояние объекта также проверяется. Временно приостановлена деятельность пищеблока и буфета до выяснения всех обстоятельств. Угроза распространения инфекции отсутствует. Эпидемиологическое расследование продолжается, и ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора, — указано в сообщении ведомства.

Тем временем по региональному сегменту соцсетей ходят пересылаемые сообщения насчет отправления в Уфе. Так, авторы указывают, что источником недомогания могла быть как и столовая предприятия, так и буфет. Есть данные о кишечной палочке и госпитализированных в тяжелом состоянии. Случившееся именуют диверсией.

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Напомним, ранее Mkset сообщал об переориентировании общепита Уфы на здоровое питание.

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