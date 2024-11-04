Массовое отравление в Уфе — что известно к этому часу

Тем временем по региональному сегменту соцсетей ходят пересылаемые сообщения насчет отправления в Уфе. Так, авторы указывают, что источником недомогания могла быть как и столовая предприятия, так и буфет. Есть данные о кишечной палочке и госпитализированных в тяжелом состоянии. Случившееся именуют диверсией.