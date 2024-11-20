Ребенка госпитализировали после квеста в Уфе

Posted 20 ноября, 14:46
Published 20 ноября, 14:46
Modified 20 ноября, 16:14
Updated 20 ноября, 16:14
Как ранее сообщал Mkset, 16 ноября группа из шести 12-летних девочек решила принять участие в устрашающем квесте. Однако вместо ожидаемого развлечения они столкнулись с агрессией. По словам матери одной из пострадавших, аниматор схватил ее дочь за шею и ударил головой об стену.
— Он сказал, что это часть игры. Девочка испугалась и осталась, хотя хотела уйти, — рассказала женщина.
После инцидента одна из девочек была госпитализирована в 17-ю больницу Уфы. У нее травмы головы и лица. В результате следственных мероприятий выяснилось, что аниматор использовал электрошокер и применял физическую силу, что привело к травмам двух участниц квеста.
Следственный отдел Октябрьского района Уфы уже возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ, которая касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.