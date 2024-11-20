mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 14:46

Published 20 ноября, 14:46

Modified 20 ноября, 16:14

Updated 20 ноября, 16:14

Ребенка госпитализировали после квеста в Уфе

Ребенка госпитализировали после квеста в Уфе

20 ноября 2024, 14:46
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Мама пострадавшей 12-летней девочки рассказала подробности инцидента, сообщает в среду, 20 ноября, телеграмм-канал «Честный репортаж».

Как ранее сообщал Mkset, 16 ноября группа из шести 12-летних девочек решила принять участие в устрашающем квесте. Однако вместо ожидаемого развлечения они столкнулись с агрессией. По словам матери одной из пострадавших, аниматор схватил ее дочь за шею и ударил головой об стену.

— Он сказал, что это часть игры. Девочка испугалась и осталась, хотя хотела уйти, — рассказала женщина.
В Уфе хоррор-квест закончился заявлением в полицию
Узнать подробнее

После инцидента одна из девочек была госпитализирована в 17-ю больницу Уфы. У нее травмы головы и лица. В результате следственных мероприятий выяснилось, что аниматор использовал электрошокер и применял физическую силу, что привело к травмам двух участниц квеста.

Следственный отдел Октябрьского района Уфы уже возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ, которая касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

Опасным уфимским квестом займется Москва
Узнать подробнее
Читайте также:
По ДТП с рейсовым автобусом назначили экспертизыПятна пота — сигнал тревоги для медиковХатико появился у больницы в Уфе
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Дети#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Травмы#Белебей#Инцидент#Мелеуз#Физическое насилие#Госпитализация#Агрессия#Квест#Электрошокер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика