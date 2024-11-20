Ребенка госпитализировали после квеста в Уфе

Как ранее сообщал Mkset, 16 ноября группа из шести 12-летних девочек решила принять участие в устрашающем квесте. Однако вместо ожидаемого развлечения они столкнулись с агрессией. По словам матери одной из пострадавших, аниматор схватил ее дочь за шею и ударил головой об стену.