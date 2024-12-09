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Posted 9 декабря, 11:46

Published 9 декабря, 11:46

Modified 9 декабря, 11:59

Updated 9 декабря, 11:59

Житель Башкортостана зарезал своего брата

Семейная посиделка закончилась поножовщиной в Башкирии

9 декабря 2024, 11:46
Фото: 1MI.

Житель Башкортостана зарезал своего брата

В Кармаскалинском районе Башкирии 34-летний мужчина получил ножевое ранение в ходе конфликта со своим братом, сообщает в понедельник, 9 декабря, МВД по Республике Башкортостан.

В Кармаскалинском районе 34-летний мужчина был доставлен в больницу с серьезными ножевыми ранениями. И, по версии правоохранительных органов, к этим травмам мог быть причастен его брат. По информации полиции, они проводили вместе вечер. Он начался вполне мирно: братья решили провести время вместе за «бокалом» алкоголя.

Однако после нескольких рюмок атмосфера накалилась. Когда 32-летний подозреваемый решил покинуть квартиру и отправиться домой за рулем, его брат попытался остановить его. Это стало искрой для конфликта, который быстро перерос в физическую потасовку.

В ходе драки младший брат схватил нож и нанес удар своему 34-летнему родственнику в живот. В результате потерпевшего срочно госпитализировали с тяжелыми травмами. Теперь он находится под наблюдением врачей, а его брат — под следствием. Против подозреваемого было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе местный житель отправится за решетку на 9,5 лет за убийство своей приятельницы, которое произошло в разгар алкогольных разборок.

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