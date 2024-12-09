Семейная посиделка закончилась поножовщиной в Башкирии

Posted 9 декабря, 11:46
Published 9 декабря, 11:46
Modified 9 декабря, 11:59
Updated 9 декабря, 11:59
В Кармаскалинском районе 34-летний мужчина был доставлен в больницу с серьезными ножевыми ранениями. И, по версии правоохранительных органов, к этим травмам мог быть причастен его брат. По информации полиции, они проводили вместе вечер. Он начался вполне мирно: братья решили провести время вместе за «бокалом» алкоголя.
Однако после нескольких рюмок атмосфера накалилась. Когда 32-летний подозреваемый решил покинуть квартиру и отправиться домой за рулем, его брат попытался остановить его. Это стало искрой для конфликта, который быстро перерос в физическую потасовку.
В ходе драки младший брат схватил нож и нанес удар своему 34-летнему родственнику в живот. В результате потерпевшего срочно госпитализировали с тяжелыми травмами. Теперь он находится под наблюдением врачей, а его брат — под следствием. Против подозреваемого было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе местный житель отправится за решетку на 9,5 лет за убийство своей приятельницы, которое произошло в разгар алкогольных разборок.