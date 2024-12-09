Семейная посиделка закончилась поножовщиной в Башкирии

В Кармаскалинском районе 34-летний мужчина был доставлен в больницу с серьезными ножевыми ранениями. И, по версии правоохранительных органов, к этим травмам мог быть причастен его брат. По информации полиции, они проводили вместе вечер. Он начался вполне мирно: братья решили провести время вместе за «бокалом» алкоголя.